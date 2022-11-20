Прокуратура раскрыла стоимость услуг пермской банды судебных приставов

Бывший главный пристав Пермского края просил за обналичивание денег процент от суммы

Начался суд по делу Игоря Кожевникова Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

По версии следствия, бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников сначала просил 2% от суммы незаконно обналиченных средств, но позже повысил стоимость услуг до 5%. Он обвиняется в получении взяток и обналичивании денег на сумму 222 миллиона рублей. Обвинительное заключение в зале Пермского районного суда зачитал прокурор.

«Будучи руководителем УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников назначил Александру Марданову начальником отдела в службе судебных приставов и договорился с ней о незаконном обналичивании денежных средств, которые будут переведены со счетов компаний, якобы за долги по зарплате перед сотрудниками. За свои услуги Марданова и Кожевников брали 2% от общей суммы обналиченных денег. Позже стоимость своих услуг приставы оценили в 5%. Посредник, который занимался поиском компаний, которым необходимо обналичить деньги и номинальных работников, которым якобы не выплачивалась зарплата, брал себе 1% от суммы обналиченных средств», — огласил государственный обвинитель в зале суда.

В обвинительном заключении говорится, что специалисты, занимавшиеся оформлением документов для взыскания денег, были в курсе, что нарушают закон. Суммы, которые выводились со счетов начинались от 5 млн и доходили до 25 млн. Общая сумма обналиченных денег по версии следствия составляет 222 млн рублей. Полученные за противоправную деятельность деньги, Марданова передавала Кожевникову в разных местах, в том числе непосредственно в его рабочем кабинете.

Бывший глава краевого УФССП был арестован 24 июля 2019 года, он обвиняется в совершении 40 преступлений. Спустя два месяца после задержания, Кожевников пытался покончить с собой. В июле 2022 года расследование уголовного дела было завершено, оно рассматривается в Пермском районном суде.