В Госдуме решили не запрещать все видеоигры

21 ноября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Госдума отклонили запрет пропаганды ЛГБТ и порнографии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме не приняли поправки о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, так как это фактически запретит все видеоигры. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. «Комитет против. Это приведет не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные ценности. Это приведет и к запрету основного числа всех остальных компьютерных игр, где есть любые „стрелялки“», — пояснил он РИА Новости. Ранее челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова пояснила, что составляла список видеоигр, которые нужно запретить за демонстрацию ЛГБТ, на основе премии GLAAD Media Awards. Она присуждается за репрезентацию ЛГБТ-сообщества.

В Госдуме не приняли поправки о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх, так как это фактически запретит все видеоигры. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. «Комитет против. Это приведет не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные ценности. Это приведет и к запрету основного числа всех остальных компьютерных игр, где есть любые „стрелялки“», — пояснил он РИА Новости. Ранее челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова пояснила, что составляла список видеоигр, которые нужно запретить за демонстрацию ЛГБТ, на основе премии GLAAD Media Awards. Она присуждается за репрезентацию ЛГБТ-сообщества.