11 ноября 2022
10 ноября 2022

Депутат Лантратова рассказала, как выбирала видеоигры для запрета за пропаганду ЛГБТ

Депутат Лантратова: предлагаемые для запрета видеоигры получили премию за репрезентацию ЛГБТ-сообщества
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Депутат уточнила, что не требует введения запрета немедленно Фото:

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова пояснила, что составляла список видеоигр, которые нужно запретить за демонстрацию ЛГБТ, на основе премии GLAAD Media Awards. Она присуждается за репрезентацию ЛГБТ-сообщества.

«Вас интересует, как был сформирован список игр. В основном это номинанты премии GLAAD Media Awards, информация о ней есть в свободном доступе. В каких-то играх сталкивалась сама, на какие-то обращали внимание мои знакомые», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат уточнила, что не предлагает запретить ранее названные игры — серию Assassin’s Creed и The Last of Us, Dragon аge, Life is strange, Fallout, Apex legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking и The Sims 3. Их она привела в качестве примера игр, где есть ЛГБТ-персонажи.

Ранее Яна Лантратова предложила поправки к закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В них шла речь о запрете видеоигр, которые демонстрируют ЛГБТ-отношения и акты насилия. По ее мнению, запрет необходим для защиты граждан и профилактики насилия под влиянием игрового контента.

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Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова пояснила, что составляла список видеоигр, которые нужно запретить за демонстрацию ЛГБТ, на основе премии GLAAD Media Awards. Она присуждается за репрезентацию ЛГБТ-сообщества. «Вас интересует, как был сформирован список игр. В основном это номинанты премии GLAAD Media Awards, информация о ней есть в свободном доступе. В каких-то играх сталкивалась сама, на какие-то обращали внимание мои знакомые», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат уточнила, что не предлагает запретить ранее названные игры — серию Assassin’s Creed и The Last of Us, Dragon аge, Life is strange, Fallout, Apex legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking и The Sims 3. Их она привела в качестве примера игр, где есть ЛГБТ-персонажи. Ранее Яна Лантратова предложила поправки к закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В них шла речь о запрете видеоигр, которые демонстрируют ЛГБТ-отношения и акты насилия. По ее мнению, запрет необходим для защиты граждан и профилактики насилия под влиянием игрового контента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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