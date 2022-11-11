Депутат Лантратова рассказала, как выбирала видеоигры для запрета за пропаганду ЛГБТ

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова пояснила, что составляла список видеоигр, которые нужно запретить за демонстрацию ЛГБТ, на основе премии GLAAD Media Awards. Она присуждается за репрезентацию ЛГБТ-сообщества.
«Вас интересует, как был сформирован список игр. В основном это номинанты премии GLAAD Media Awards, информация о ней есть в свободном доступе. В каких-то играх сталкивалась сама, на какие-то обращали внимание мои знакомые», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Депутат уточнила, что не предлагает запретить ранее названные игры — серию Assassin’s Creed и The Last of Us, Dragon аge, Life is strange, Fallout, Apex legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking и The Sims 3. Их она привела в качестве примера игр, где есть ЛГБТ-персонажи.
Ранее Яна Лантратова предложила поправки к закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В них шла речь о запрете видеоигр, которые демонстрируют ЛГБТ-отношения и акты насилия. По ее мнению, запрет необходим для защиты граждан и профилактики насилия под влиянием игрового контента.
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