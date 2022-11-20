20 ноября 2022

Пермский аэропорт решили расширить

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Концепцию расширения аэровокзального комплекса аэропорта выполнит компания «Спектрум-Холдинг» Фото:

Аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Пермь» планируется расширить. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

«Проект расширения аэровокзального комплекса в случае одобрения должен быть утвержден до лета 2023 года», — говорится на сайте. Как отмечает пресс-служба аэропорта, при разработке инвестпроекта будут учитываться годовой пассажиропоток и пропускная способность аэропорта.

Новый терминал аэропорта «Пермь» открыли в 2017 году. Площадь аэровокзального комплекса составляет 31 тыс квадратных метров, он рассчитан на обслуживание 2 млн пассажиров в год. Вскоре после открытия терминала началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта. Предполагалось, что после завершения реконструкции аэропорт сможет обслуживать пассажиров с помощью телетрапов. Однако работы затянулись из-за пандемии.

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Аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Пермь» планируется расширить. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани. «Проект расширения аэровокзального комплекса в случае одобрения должен быть утвержден до лета 2023 года», — говорится на сайте. Как отмечает пресс-служба аэропорта, при разработке инвестпроекта будут учитываться годовой пассажиропоток и пропускная способность аэропорта. Новый терминал аэропорта «Пермь» открыли в 2017 году. Площадь аэровокзального комплекса составляет 31 тыс квадратных метров, он рассчитан на обслуживание 2 млн пассажиров в год. Вскоре после открытия терминала началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта. Предполагалось, что после завершения реконструкции аэропорт сможет обслуживать пассажиров с помощью телетрапов. Однако работы затянулись из-за пандемии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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