Пермский аэропорт решили расширить

Концепцию расширения аэровокзального комплекса аэропорта выполнит компания «Спектрум-Холдинг» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Пермь» планируется расширить. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

«Проект расширения аэровокзального комплекса в случае одобрения должен быть утвержден до лета 2023 года», — говорится на сайте. Как отмечает пресс-служба аэропорта, при разработке инвестпроекта будут учитываться годовой пассажиропоток и пропускная способность аэропорта.

Новый терминал аэропорта «Пермь» открыли в 2017 году. Площадь аэровокзального комплекса составляет 31 тыс квадратных метров, он рассчитан на обслуживание 2 млн пассажиров в год. Вскоре после открытия терминала началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта. Предполагалось, что после завершения реконструкции аэропорт сможет обслуживать пассажиров с помощью телетрапов. Однако работы затянулись из-за пандемии.