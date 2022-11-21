На территории Уральского государственного юридического университета произошла коммунальная авария

Возле УрГЮУ разлились коммунальные реки Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) появились коммунальные реки. Об этом сообщили читатели telegram-канала «Екатское Чтиво».

«Возле УрГЮУ разлились коммунальные реки. Заблокированы подъезды к общежитию. Причина прорыва неизвестна. В вузе обещали прокомментировать ситуацию позже», — пишут подписчики telegram-канала.

В УрГЮУ «Екатскому Чтиву» сообщили, что причиной потопа возле вуза стал прорыв водопровода у общежития. «Сегодня, ориентировочно в 14:00 произошел прорыв, предположительно, водопровода холодной воды, проходящего недалеко от общежития УрГЮУ, по ул. Колмогорова, 52. При этом УрГЮУ является пострадавшей стороной. Аварийная служба водоканала была немедленно извещена. В настоящее время над устранением аварии работает бригада водоканала», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что жители села Петрокаменское (Свердловская область) жалуются на зловонную фекальную «реку». Потоп растянулся по улице длинной в километр. По мнению жителей, коммунальные службы никак не реагируют на ситуацию.