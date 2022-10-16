Жители свердловского села жалуются на потоп из фекалий длинной в километр. Видео

17 октября 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Жители села Петрокаменское жалуются на фекальную «реку» (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Петрокаменское (Свердловская область) жалуются на зловонную фекальную «реку». По словам петрокаменцев, потоп растянулся по улице длинной в километр. Жители отмечают, что подобное происходит не в первый раз. «Не прошло и месяца, как на улице Коммунаров в селе Петрокаменское вновь бежит потоп из канализации. „Река“ из фекалий длинной в километр», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на местных жителей. По мнению жителей, коммунальные службы никак не реагируют на ситуацию. «Коммунальные службы традиционно бездействуют. Мы вынуждены вдыхать истошный зловонный запах!», — негодует местный житель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию села Петрокаменское с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало о похожем случае в Верхней Пышме (Свердловская область). Там, по словам очевидцев, потоп из фекалий стекал в реку Балтым. С такой же проблемой столкнулись жители коттеджного поселка «Золотая Горка». Они жаловались на фекальные «реки» и неработающую канализацию. А квартиру жильцов на улице Азина, 57 в Екатеринбурге затопило фекалиями.

Жители села Петрокаменское (Свердловская область) жалуются на зловонную фекальную «реку». По словам петрокаменцев, потоп растянулся по улице длинной в километр. Жители отмечают, что подобное происходит не в первый раз. «Не прошло и месяца, как на улице Коммунаров в селе Петрокаменское вновь бежит потоп из канализации. „Река“ из фекалий длинной в километр», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на местных жителей. По мнению жителей, коммунальные службы никак не реагируют на ситуацию. «Коммунальные службы традиционно бездействуют. Мы вынуждены вдыхать истошный зловонный запах!», — негодует местный житель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию села Петрокаменское с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало о похожем случае в Верхней Пышме (Свердловская область). Там, по словам очевидцев, потоп из фекалий стекал в реку Балтым. С такой же проблемой столкнулись жители коттеджного поселка «Золотая Горка». Они жаловались на фекальные «реки» и неработающую канализацию. А квартиру жильцов на улице Азина, 57 в Екатеринбурге затопило фекалиями.