Российские войска сорвали атаку ВСУ на трех направлениях

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Российские военные успешно отбивают атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия сорвала попытку атаки ВСУ на красно-лиманском, купянском и южно-донецком направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга.

«На красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской народной республики. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина», — сообщили в Минобороны РФ.

На купянском направлении российская армия сорвала атаку в направлении Куземовки (ЛНР). В результате были убиты 35 солдат ВСУ, уничтожены четыре пикапа и два бронеавтомобиля. Также отбиты атаки ВСУ на южно-донецком направлении в районе Новомихайловки, Владимировки, Новодаровки и Павловки. Армия РФ уничтожила более 70 боевиков и 12 единиц техники.

13 ноября российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На прошлой неделе армия РФ взяла под контроль дорогу между Павловкой и Никольским (ДНР). Два дня назад российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ в результате наступления в ДНР, сообщает сайт MK.RU.

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Российская армия сорвала попытку атаки ВСУ на красно-лиманском, купянском и южно-донецком направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга. «На красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской народной республики. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина», — сообщили в Минобороны РФ. На купянском направлении российская армия сорвала атаку в направлении Куземовки (ЛНР). В результате были убиты 35 солдат ВСУ, уничтожены четыре пикапа и два бронеавтомобиля. Также отбиты атаки ВСУ на южно-донецком направлении в районе Новомихайловки, Владимировки, Новодаровки и Павловки. Армия РФ уничтожила более 70 боевиков и 12 единиц техники. 13 ноября российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На прошлой неделе армия РФ взяла под контроль дорогу между Павловкой и Никольским (ДНР). Два дня назад российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ в результате наступления в ДНР, сообщает сайт MK.RU.
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