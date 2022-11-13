ВС РФ отбили атаки ВСУ сразу на четырех направлениях

Вооруженные Силы (ВС) России отразили нападение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Купянском, Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
«На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, дважды безуспешно организовывал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республике (ЛНР)», — пишет Минобороны в своем telegram-канале. В результате украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.
В Минобороны отметили, что на Донецком направлении российских войска полностью освободили поселок Майорск. Кроме того, и на Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ. Также на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции.
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Вооруженные Силы (ВС) России отразили нападение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Купянском, Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, дважды безуспешно организовывал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республике (ЛНР)», — пишет Минобороны в своем telegram-канале. В результате украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. В Минобороны отметили, что на Донецком направлении российских войска полностью освободили поселок Майорск. Кроме того, и на Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ. Также на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ранее Минобороны РФ сообщали, что российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. Кроме того, российская армия отбила наступление ВСУ с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений. Также в ЛНР ВС РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ.