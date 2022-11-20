В ЛДПР добились отмены мобилизации для челябинца

Сейчас партийцы договариваются с командованием части о возвращении молодого человека в Челябинск (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В региональном отделении ЛДПР при помощи депутата Госдумы Станислава Наумова добились отмены мобилизации жителя Челябинска, работающего на исполняющем оборонный заказ предприятии. Об этом URA.RU сообщил 21 ноября депутат заксобрания области Виталий Пашин.

«После депутатских запросов и большой работы наших помощников военкомат Челябинской области отменил решение районной комиссии о призыве нашего земляка. Сейчас ведем диалог с войсковой частью, где находится мобилизованный, о его возвращении домой», — пояснил Пашин.

По его словам, молодой человек работает на металлургическом предприятии в Челябинске, которое исполняет, в том числе, гособоронзаказ. Сам горожанин имел бронь, что и позволило региональному военкомату пересмотреть решение об обоснованности его призыва по мобилизации. Сейчас, добавил Пашин, при поддержке депутата федерального парламента от ЛДПР Наумова партийцы отрабатывают еще несколько обращений семей мобилизованных.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ 21 сентября, а 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля с целью защиты населения Донецкой и Луганской народных республик, вошедших в итоге в ее состав.