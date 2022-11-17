17 ноября 2022

В Челябинской области в восемь раз выросло число предприятий, работающих на оборонку. Видео

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Экономический форум. Челябинск
Число оборонных предприятий выросло с 23 до 190, заявил Павел Рыжий Фото:
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В Челябинской области на сегодняшний день число предприятий, входящих в реестр ОПК, выросло в восемь раз — с 23 до 190. Об этом 18 ноября во время экономического форума заявил министр промышленности региона Павел Рыжий.

«На начало года у нас в реестре ОПК числилось 23 предприятия. Когда начались известные события, мы активно работали, чтобы это количество увеличить. Связано это было в первую очередь с тем, что сотрудники, работающие на ОПК, не подлежали частичной мобилизации. Но в результате, на сегодняшний день список предприятий ОПК насчитывает 190 наименований», — сказал Рыжий.

Министр отметил, что вся значимая промышленность региона оказалась связана с выполнением гособоронзаказа или мобилизационного задания. По словам Рыжего, на оборонных предприятиях сегодня работает 148 тысяч человек. Они вносят вклад в экономику, примерно, 1,5 трлн рублей.

Ранее одно из таких предприятий в Челябинске посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он оценил промышленные мощности предприятия, и провел совещание по вопросам обеспечения нужд СВО.

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В Челябинской области на сегодняшний день число предприятий, входящих в реестр ОПК, выросло в восемь раз — с 23 до 190. Об этом 18 ноября во время экономического форума заявил министр промышленности региона Павел Рыжий. «На начало года у нас в реестре ОПК числилось 23 предприятия. Когда начались известные события, мы активно работали, чтобы это количество увеличить. Связано это было в первую очередь с тем, что сотрудники, работающие на ОПК, не подлежали частичной мобилизации. Но в результате, на сегодняшний день список предприятий ОПК насчитывает 190 наименований», — сказал Рыжий. Министр отметил, что вся значимая промышленность региона оказалась связана с выполнением гособоронзаказа или мобилизационного задания. По словам Рыжего, на оборонных предприятиях сегодня работает 148 тысяч человек. Они вносят вклад в экономику, примерно, 1,5 трлн рублей. Ранее одно из таких предприятий в Челябинске посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он оценил промышленные мощности предприятия, и провел совещание по вопросам обеспечения нужд СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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