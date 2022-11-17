Число оборонных предприятий выросло с 23 до 190, заявил Павел Рыжий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области на сегодняшний день число предприятий, входящих в реестр ОПК, выросло в восемь раз — с 23 до 190. Об этом 18 ноября во время экономического форума заявил министр промышленности региона Павел Рыжий.

«На начало года у нас в реестре ОПК числилось 23 предприятия. Когда начались известные события, мы активно работали, чтобы это количество увеличить. Связано это было в первую очередь с тем, что сотрудники, работающие на ОПК, не подлежали частичной мобилизации. Но в результате, на сегодняшний день список предприятий ОПК насчитывает 190 наименований», — сказал Рыжий.

Министр отметил, что вся значимая промышленность региона оказалась связана с выполнением гособоронзаказа или мобилизационного задания. По словам Рыжего, на оборонных предприятиях сегодня работает 148 тысяч человек. Они вносят вклад в экономику, примерно, 1,5 трлн рублей.

Ранее одно из таких предприятий в Челябинске посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он оценил промышленные мощности предприятия, и провел совещание по вопросам обеспечения нужд СВО.