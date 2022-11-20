20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Кургане водители пойдут под суд за взятки инспектору Госавтонадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганских водителей ДОПОГ обвинили во взятках инспектору Госавтонадзора Фото:

Трое водителей из Курганской области, занимавшиеся перевозкой опасных грузов, обвиняются в даче взяток инспектору Госавтонадзора. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области.

«Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовных дел в отношении троих водителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ », — информировали в управлении. Мужчины, по данным следствия, передали инспектору ТОГАДН деньги, чтобы продлить удостоверения без экзамена.

Инспектор автонадзора получил от водителей средства в размере 18, 22 и 18 тысяч рублей. Обвинительные заключения в отношении водителей отправлены в суд. Расследование дела в отношении инспектора продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что действующий и бывший сотрудники территориального отдела Госавтонадзора обвиняются в создании организованной группы, которая получала взятки. Вместе с директором центра допобразования они якобы за деньги выдавали свидетельства на перевозку опасных грузов.

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Трое водителей из Курганской области, занимавшиеся перевозкой опасных грузов, обвиняются в даче взяток инспектору Госавтонадзора. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области. «Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовных дел в отношении троих водителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ », — информировали в управлении. Мужчины, по данным следствия, передали инспектору ТОГАДН деньги, чтобы продлить удостоверения без экзамена. Инспектор автонадзора получил от водителей средства в размере 18, 22 и 18 тысяч рублей. Обвинительные заключения в отношении водителей отправлены в суд. Расследование дела в отношении инспектора продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что действующий и бывший сотрудники территориального отдела Госавтонадзора обвиняются в создании организованной группы, которая получала взятки. Вместе с директором центра допобразования они якобы за деньги выдавали свидетельства на перевозку опасных грузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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