В Кургане водители пойдут под суд за взятки инспектору Госавтонадзора

Курганских водителей ДОПОГ обвинили во взятках инспектору Госавтонадзора Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Трое водителей из Курганской области, занимавшиеся перевозкой опасных грузов, обвиняются в даче взяток инспектору Госавтонадзора. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области.

«Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовных дел в отношении троих водителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ », — информировали в управлении. Мужчины, по данным следствия, передали инспектору ТОГАДН деньги, чтобы продлить удостоверения без экзамена.

Инспектор автонадзора получил от водителей средства в размере 18, 22 и 18 тысяч рублей. Обвинительные заключения в отношении водителей отправлены в суд. Расследование дела в отношении инспектора продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что действующий и бывший сотрудники территориального отдела Госавтонадзора обвиняются в создании организованной группы, которая получала взятки. Вместе с директором центра допобразования они якобы за деньги выдавали свидетельства на перевозку опасных грузов.