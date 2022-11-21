НАТО начала отправлять военную помощь на Украину еще задолго до начала специальной военной операции РФ. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи в Мадриде.
«Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года», — сказал Столтенберг. Трансляцию заседания вела пресс-служба НАТО. Генсек заявил, что альянс должен был раньше начать поддерживать Киев.
В МИД ДНР до начала спецоперации сообщали, что Украина начала использовать оружие НАТО для обстрела Донбасса. Украина получает недостаточно поддержки от других стран, цитирует телеканал 360 президента Украины Владимира Зеленского. Столтенберг заявил о необходимости нарастить военную помощь для заключения мира, выгодного для Киева, передает «Федеральное агентство новостей». При этом организация не собирается напрямую вмешиваться в конфликт, говорил Столтенберг. Он отметил, что у России мощный военный потенциал.
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НАТО начала отправлять военную помощь на Украину еще задолго до начала специальной военной операции РФ. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи в Мадриде. «Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года», — сказал Столтенберг. Трансляцию заседания вела пресс-служба НАТО. Генсек заявил, что альянс должен был раньше начать поддерживать Киев. В МИД ДНР до начала спецоперации сообщали, что Украина начала использовать оружие НАТО для обстрела Донбасса. Украина получает недостаточно поддержки от других стран, цитирует телеканал 360 президента Украины Владимира Зеленского. Столтенберг заявил о необходимости нарастить военную помощь для заключения мира, выгодного для Киева, передает «Федеральное агентство новостей». При этом организация не собирается напрямую вмешиваться в конфликт, говорил Столтенберг. Он отметил, что у России мощный военный потенциал.