В Донбассе заявили, что Украина начала использовать оружие НАТО

03 февраля 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Киев использовал оружие НАТО во время обстрела в Еленовке Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Киев использовал в Донбассе оружие, поставленное НАТО. Первой под обстрел попала электрическая подстанция в Еленовке. Об этом заявила глава МИД ДНР, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова. «Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это натовский стандарт», — сообщила Никонорова в беседе с РИА «Новости». По словам полпреда, ранее Украина не применяла оружие такого калибра. В Киев поступает все больше оружия с Запада, и это способствует новым обстрелам. «Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе», — добавила министр. С 2014 год НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных вопреки Минским соглашениям. В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность обучения украинских повстанцев на территориях стран-участниц НАТО: Польши, Румынии и Словакии. Также стало известно, что Североатлантический альянс разрешил Эстонии, Латвии и Литве поставлять американское оружие Киеву. Общая сумма военной помощи Украине превысила 1,5 млрд долларов. В конце января поставку оружия на Украину одобрила и Чехия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев использовал в Донбассе оружие, поставленное НАТО. Первой под обстрел попала электрическая подстанция в Еленовке. Об этом заявила глава МИД ДНР, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова. «Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это натовский стандарт», — сообщила Никонорова в беседе с РИА «Новости». По словам полпреда, ранее Украина не применяла оружие такого калибра. В Киев поступает все больше оружия с Запада, и это способствует новым обстрелам. «Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе», — добавила министр. С 2014 год НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных вопреки Минским соглашениям. В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность обучения украинских повстанцев на территориях стран-участниц НАТО: Польши, Румынии и Словакии. Также стало известно, что Североатлантический альянс разрешил Эстонии, Латвии и Литве поставлять американское оружие Киеву. Общая сумма военной помощи Украине превысила 1,5 млрд долларов. В конце января поставку оружия на Украину одобрила и Чехия.