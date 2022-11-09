Генсек НАТО предупредил Запад об опасной военной мощи России

10 ноября 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО признал, что у России есть мощное вооружение способное продолжать наносить удары по городам Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия обладает мощным военным потенциалом, который позволяет продолжать наносить удары по украинским городам. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг во время интервью телеканалу Sky News. «Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона», — цитирует Столтенберга агентство ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что внутри Североатлантического альянса (НАТО) присутствуют голоса, которые высказываются против оказания поддержки Украине. Однако Столтенберг добавил, что подавляющее количество членов высказываются за продолжение оказания помощи украинским властям. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.

Россия обладает мощным военным потенциалом, который позволяет продолжать наносить удары по украинским городам. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг во время интервью телеканалу Sky News. «Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона», — цитирует Столтенберга агентство ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что внутри Североатлантического альянса (НАТО) присутствуют голоса, которые высказываются против оказания поддержки Украине. Однако Столтенберг добавил, что подавляющее количество членов высказываются за продолжение оказания помощи украинским властям. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.