Жители курганского города жалуются, что в их реку сливают канализацию. Фото

21 ноября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

По словам горожан канализацию сливают в реку Канаш (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города Шадринска в Курганской области жалуются, что в реку Канаш сливают сточные воды. Жалобу разместили в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России». «Проталина во льду образовалась в районе выведенной трубы, которая выходит в районе пункта перекачки нечистот. Под мостом через реку Канаш вонь стоит канализационная», — цитируют представители группы местного жителя. В группе отметили, что еще один местный житель подтвердил эту информацию. Представители администрации сообщества уже сообщали об этой проблеме, но, по их данным, получали отписки. «Специалисты МП „Водоканал“ выезжали по указанному адресу, никаких протечек канализации обнаружено не было. Укажите, пожалуйста точный адрес, по возможности приложите фото с привязкой к местности», — ответили в комментариях под постом представители администрации Шадринска. Ранее житель Кургана сообщал, что в микрорайоне Шевелевка отходы из ливневой канализации сливают в реку Тобол. Вопрос взяли на контроль представители власти. На льду образовалась проталина Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России»

Жители города Шадринска в Курганской области жалуются, что в реку Канаш сливают сточные воды. Жалобу разместили в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России». «Проталина во льду образовалась в районе выведенной трубы, которая выходит в районе пункта перекачки нечистот. Под мостом через реку Канаш вонь стоит канализационная», — цитируют представители группы местного жителя. В группе отметили, что еще один местный житель подтвердил эту информацию. Представители администрации сообщества уже сообщали об этой проблеме, но, по их данным, получали отписки. «Специалисты МП „Водоканал“ выезжали по указанному адресу, никаких протечек канализации обнаружено не было. Укажите, пожалуйста точный адрес, по возможности приложите фото с привязкой к местности», — ответили в комментариях под постом представители администрации Шадринска. Ранее житель Кургана сообщал, что в микрорайоне Шевелевка отходы из ливневой канализации сливают в реку Тобол. Вопрос взяли на контроль представители власти.