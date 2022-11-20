20 ноября 2022

Пермский губернатор Махонин утвердил министра в новом статусе

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Глава минтранспорта Пермского края избавился от приставки «и.о.» Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

Сергей Вешняков, руководивший министерством транспорта Пермского края в статусе исполняющего обязанности, избавился от приставки «и.о.». С 9 ноября он приступил к работе в новом статусе.

«Сергей Вешняков утвержден в должности министра транспорта Пермского края. В новом статусе он работает с 9 ноября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Вешняков возглавил минтранспорта Прикамья в статусе «и.о.» в августе. До этого он руководил подведомственным мэрии Перми управлением автодорог и транспорта.

Должность министра транспорта Пермского края стала вакантной после того, как занимавший ее Андрей Алякринский ушел на повышение. Чиновник краевого правительства с 1 августа назначен вице-премьером, курирующим деятельность региональных минстроя и минтранса.

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Сергей Вешняков, руководивший министерством транспорта Пермского края в статусе исполняющего обязанности, избавился от приставки «и.о.». С 9 ноября он приступил к работе в новом статусе. «Сергей Вешняков утвержден в должности министра транспорта Пермского края. В новом статусе он работает с 9 ноября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Вешняков возглавил минтранспорта Прикамья в статусе «и.о.» в августе. До этого он руководил подведомственным мэрии Перми управлением автодорог и транспорта. Должность министра транспорта Пермского края стала вакантной после того, как занимавший ее Андрей Алякринский ушел на повышение. Чиновник краевого правительства с 1 августа назначен вице-премьером, курирующим деятельность региональных минстроя и минтранса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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