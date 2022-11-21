В центре Екатеринбурга перекроют движение ради бегунов

В центре Екатеринбурга перекроют движение от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина

Перекрытие будет действовать с 9:00 до 13:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет седьмой зимний полумарафон «УГМК Европа — Азия», ради которого перекроют несколько центральных улиц города. В забеге примут участие полторы тысячи бегунов. Мероприятие состоится 3 декабря. Об этом URA.RU сообщили в мэрии столицы Урала.

«Дистанция полумарафона будет пролегать по набережной Городского пруда. Организаторы соревнований запланировали перекрытие движения транспорта по части улицы от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина и от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев. Перекрытие будет действовать с 9:00 до 13:00», — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Ранее URA.RU писало, что ради легкоатлетического марафона «Европа — Азия» перекрыли несколько центральных улиц в Екатеринбурге. На некоторых участках ограничения для автомобилистов действовали до 21:00 часов.