На месте работают восемь единиц техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в трехэтажном здании, расположенном по адресу ул. Набережная, 1, сотрудники МЧС локализовали пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. В начале XX века в этом здании находилась мельница купцов братьев Бакиновых — одна из крупнейших в Курганской области.

«В 17:57 пожар удалось локализовать. Пожару присвоен повышенный ранг — ВЫЗОВ № 2. Предварительная площадь возгорания составляет 300 кв. м», — рассказали в ведомстве.

Представители МЧС отметили, что угроза распространения огня на соседние строения отсутствует, так как здание нежилое и отдельно стоящее. Пожар ликвидируют 34 человека личного состава и восемь единиц техники.

На сайте «Культурное наследие города Кургана» указано, что свой окончательный вид паровая пятиэтажная мельница приобрела в 1908 году. Она была самой крупной в Кургане. В советские годы здание было национализировано, и туда начали переводить различные производства. В 1930-е годы деревянная часть мельницы сгорела.

Пожар в трехэтажном здании произошел 21 ноября. Местных жителей обеспокоил густой дым, который исходил от здания.