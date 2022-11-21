Подполковник Егорчев: генерал Лапин создал офицерский состав армии РФ

21 ноября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

При генерале Лапине росли офицеры, напомнил Александр Егорчев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), управлявший в начале спецоперации на Украине группировкой «Центр» генерал-полковник Александр Лапин является создателем кадрового резерва армии РФ. При нем всегда росли офицеры, рассказал в беседе с собственным корреспондентом URA.RU заместитель начальника штаба 36 отдельного дивизиона бронепоездов (ОДБП) подполковник Александр Егорчев. «Под командованием Лапина я служил несколько лет. О нем ничего, кроме хорошего, и не скажешь. При нем офицеры росли. Верили в него. Готовы были идти по его приказу, за него, до конца», — объяснил Александр Егорчев. Подполковник подчеркнул, что генерала Лапина всегда уважали и уважают, как офицеры, так и солдаты. «Его любили все. И офицеры, за то, что знал их службу досконально и, если спрашивал и наказывал, то только за дело, без всяких „генеральских“ придирок, по принципу: „Плохо покрашено!“. И что самое главное, поощрял за реальные дела, а не за „хорошо спетую песню“ на строевом смотре. И солдаты его любили. Уважали сильно. Он говорил с ними на одном языке. Знал все их нужды. Строг был до порядка. Но справедлив. По-настоящему справедлив», — добавил Егорчев. По словам собеседника агентства, имя командующего войсками ЦВО всегда связано с победой. «Очень надеюсь, что он вернется и снова примет командование группировкой [в СВО]. С ним ждет нас только победа — он не умеет проигрывать! Он умеет побеждать!» — заявил Егорчев. Ранее военные корреспонденты сообщили, что ВСУ начали усиливать свои позиции в направлении ЛНР, которую в начале спецоперации освободила от нацистов группировка «Центр» под командованием Александра Лапина. Ситуация в особенности обострена на участке Кременная-Сватово. По мнению генерала армии запаса Владимира Болдырева, командующий войсками ЦВО способен выстроить грамотную оборону на территории Луганской народной республики.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), управлявший в начале спецоперации на Украине группировкой «Центр» генерал-полковник Александр Лапин является создателем кадрового резерва армии РФ. При нем всегда росли офицеры, рассказал в беседе с собственным корреспондентом URA.RU заместитель начальника штаба 36 отдельного дивизиона бронепоездов (ОДБП) подполковник Александр Егорчев. «Под командованием Лапина я служил несколько лет. О нем ничего, кроме хорошего, и не скажешь. При нем офицеры росли. Верили в него. Готовы были идти по его приказу, за него, до конца», — объяснил Александр Егорчев. Подполковник подчеркнул, что генерала Лапина всегда уважали и уважают, как офицеры, так и солдаты. «Его любили все. И офицеры, за то, что знал их службу досконально и, если спрашивал и наказывал, то только за дело, без всяких „генеральских“ придирок, по принципу: „Плохо покрашено!“. И что самое главное, поощрял за реальные дела, а не за „хорошо спетую песню“ на строевом смотре. И солдаты его любили. Уважали сильно. Он говорил с ними на одном языке. Знал все их нужды. Строг был до порядка. Но справедлив. По-настоящему справедлив», — добавил Егорчев. По словам собеседника агентства, имя командующего войсками ЦВО всегда связано с победой. «Очень надеюсь, что он вернется и снова примет командование группировкой [в СВО]. С ним ждет нас только победа — он не умеет проигрывать! Он умеет побеждать!» — заявил Егорчев. Ранее военные корреспонденты сообщили, что ВСУ начали усиливать свои позиции в направлении ЛНР, которую в начале спецоперации освободила от нацистов группировка «Центр» под командованием Александра Лапина. Ситуация в особенности обострена на участке Кременная-Сватово. По мнению генерала армии запаса Владимира Болдырева, командующий войсками ЦВО способен выстроить грамотную оборону на территории Луганской народной республики.