Украина усиливает свои позиции на подходе к ЛНР

Военкоры предрекли: в регионе ждут атак ВСУ по трем направлениям

20 ноября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Между Россией и Украиной идут артиллерийские дуэли, сказал Родион Мирошник Фото: Официальный сайт президента Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уже несколько недель ВСУ усиливают свои позиции на Луганском направлении. В большей степени ситуация обострена на участке Кременная-Сватово. Военные корреспонденты сообщили URA.RU о проблемных местах и возможных последствиях прорыва с украинской стороны. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам военного корреспондента РИА «Новости» Андрея Коца, вооруженные силы Украины могут пойти в наступление по трем опасным для нас направлениям. «Первый участок — это Запорожье, второй — Угледар, юго-западнее Донецка, и третий — это рубеж Кременная-Сватово. После перегруппировки наших войск из Херсона туда перебрасывают войска и технику. Если ВСУ удастся прорвать фронт, то это будет очень нехорошо. Потому что противник получит возможность выйти в ЛНР, которая, напомню, полностью освобождена от ВСУ. Это будет выход на Лисичанск и Северодонецк. И, кроме того, противник получит возможность наступать с севера на Бахмут. Он же Артемовск и Соледар, который сейчас штурмуют наши войска», — сказал собеседник агентства. Военный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Анна Долгарева объяснила, что ВСУ пытаются затруднить российским военным логистику и поставки. «Активность боевых действий уже повысилась. На участке Кременная — Сватово есть трасса и если ее перерезать, у нас будет все очень печально со снабжением. ВСУ пытаются это сделать. Они уже заняли Макеевку, которая находится под Сватово. Она была в „серой зоне“, и они зашли в нее. Сейчас это плацдарм, с которого им довольно удобно наступать на эту несчастную трассу», — сказала журналист. Военкор подчеркнула, что Макеевка стала серьезным прорывом для ВСУ. «В целом была ситуация достаточно опасная. Обострилась она, когда украинцы взяли Макеевку. Зашли в „серую зону“ и начали ее контролировать. Каждый раз, когда они заходят в серую зону, это пункт, с которого они могут наступать, атаковать. Нельзя недооценивать риски занятия „серой зоны“. Во время этих восьми лет, от Минских соглашений до начала СВО, украинцы как раз и занимали „серую зону“, постепенно ползли, продвигались по ней. Периодически складывались максимально опасные истории для наших ребят», — добавила Долгарева. Фото: Михаил Калянов © URA.RU Бывший посол ЛНР в России, журналист Родион Мирошник подчеркнул, что осложнение положения вблизи Луганской народной республики началось несколько недель назад. «Эта ситуация находится в этом состоянии месяц, когда были попытки просачивания, прорыва колоннами. Украина там испытывала все способы, которые можно было применять. Сейчас ситуация тревожная, там есть усиления. У нас практически ежедневно идут артиллерийские дуэли», — отметил экс-дипломат. У Украины есть серьезная мотивация, чтобы продолжать свои попытки прорвать оборону РФ, подчеркнул Мирошник. «Это направление — одно из стратегических после Херсона. Туда могут перебрасывать очень серьезные силы для попыток прорыва. Есть политическая и военная необходимость, которые пытается реализовать Украина на поле боя», — добавил собеседник агентства. Бывший посол добавил, что все социальные, образовательные, медицинские учреждения были вывезены на другие территории ЛНР. Статья по теме Военные призвали генерала Лапина вернуться в зону спецоперации ВСУ усиливаются на Луганском направлении к моменту, когда ожидается выход из отпуска командующего ЦВО, генерала Александра Лапина, при котором ранее ЛНР была полностью освобождена, в указанные президентом России сроки. На передовой генерал-полковник был с самого начала спецоперации на Украине. Военные из группировки «Отважные» сравнили его с полководцем Георгием Жуковым. По их словам, там где Лапин, там победа. Один из бойцов рассказал URA.RU, как военачальник спас солдата, отправив его на вертолете в больницу. Генерал взял трехнедельный отпуск в конце октября и должен вернуться в строй на следующей неделе. Бойцы рассказали, что с нетерпением ждут своего командира.

Уже несколько недель ВСУ усиливают свои позиции на Луганском направлении. В большей степени ситуация обострена на участке Кременная-Сватово. Военные корреспонденты сообщили URA.RU о проблемных местах и возможных последствиях прорыва с украинской стороны. По словам военного корреспондента РИА «Новости» Андрея Коца, вооруженные силы Украины могут пойти в наступление по трем опасным для нас направлениям. «Первый участок — это Запорожье, второй — Угледар, юго-западнее Донецка, и третий — это рубеж Кременная-Сватово. После перегруппировки наших войск из Херсона туда перебрасывают войска и технику. Если ВСУ удастся прорвать фронт, то это будет очень нехорошо. Потому что противник получит возможность выйти в ЛНР, которая, напомню, полностью освобождена от ВСУ. Это будет выход на Лисичанск и Северодонецк. И, кроме того, противник получит возможность наступать с севера на Бахмут. Он же Артемовск и Соледар, который сейчас штурмуют наши войска», — сказал собеседник агентства. Военный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Анна Долгарева объяснила, что ВСУ пытаются затруднить российским военным логистику и поставки. «Активность боевых действий уже повысилась. На участке Кременная — Сватово есть трасса и если ее перерезать, у нас будет все очень печально со снабжением. ВСУ пытаются это сделать. Они уже заняли Макеевку, которая находится под Сватово. Она была в „серой зоне“, и они зашли в нее. Сейчас это плацдарм, с которого им довольно удобно наступать на эту несчастную трассу», — сказала журналист. Военкор подчеркнула, что Макеевка стала серьезным прорывом для ВСУ. «В целом была ситуация достаточно опасная. Обострилась она, когда украинцы взяли Макеевку. Зашли в „серую зону“ и начали ее контролировать. Каждый раз, когда они заходят в серую зону, это пункт, с которого они могут наступать, атаковать. Нельзя недооценивать риски занятия „серой зоны“. Во время этих восьми лет, от Минских соглашений до начала СВО, украинцы как раз и занимали „серую зону“, постепенно ползли, продвигались по ней. Периодически складывались максимально опасные истории для наших ребят», — добавила Долгарева. Бывший посол ЛНР в России, журналист Родион Мирошник подчеркнул, что осложнение положения вблизи Луганской народной республики началось несколько недель назад. «Эта ситуация находится в этом состоянии месяц, когда были попытки просачивания, прорыва колоннами. Украина там испытывала все способы, которые можно было применять. Сейчас ситуация тревожная, там есть усиления. У нас практически ежедневно идут артиллерийские дуэли», — отметил экс-дипломат. У Украины есть серьезная мотивация, чтобы продолжать свои попытки прорвать оборону РФ, подчеркнул Мирошник. «Это направление — одно из стратегических после Херсона. Туда могут перебрасывать очень серьезные силы для попыток прорыва. Есть политическая и военная необходимость, которые пытается реализовать Украина на поле боя», — добавил собеседник агентства. Бывший посол добавил, что все социальные, образовательные, медицинские учреждения были вывезены на другие территории ЛНР. ВСУ усиливаются на Луганском направлении к моменту, когда ожидается выход из отпуска командующего ЦВО, генерала Александра Лапина, при котором ранее ЛНР была полностью освобождена, в указанные президентом России сроки. На передовой генерал-полковник был с самого начала спецоперации на Украине. Военные из группировки «Отважные» сравнили его с полководцем Георгием Жуковым. По их словам, там где Лапин, там победа. Один из бойцов рассказал URA.RU, как военачальник спас солдата, отправив его на вертолете в больницу. Генерал взял трехнедельный отпуск в конце октября и должен вернуться в строй на следующей неделе. Бойцы рассказали, что с нетерпением ждут своего командира.