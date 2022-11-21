Генерал Болдырев: Лапин способен выстроить оборону в ЛНР

21 ноября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Хорошее военное образование считается сильной стороной Александр Лапина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин способен выстроить грамотную оборону на территории Луганской народной республики, где ВСУ значительно усилили свое присутствие. Об этом в разговоре с URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Он способен удержать оборону в ЛНР и не сдать позиции и будет стоять до конца. Это без сомнений. Именно сейчас надо стоять насмерть. Лапин вполне способен справится с этой задачей», — сказал Владимир Болдырев. По мнению собеседника агентства, генерал Лапин сейчас нужен фронту. «Он подготовленный генерал, очень способный, волевой. Из всех ныне действующих генералов, это самый сильный и нужный в данный момент военачальник в этой спецоперации, который способен по-настоящему воевать и выполнить любую задачу, какая ему будет поставлена», — добавил он. Болдырев напомнил, что Лапин рос как военачальник на его глазах и готов поручиться за командующего ЦВО. «Это будет нескромно говорить так, чему он у меня научился (смеется — прим. URA.RU). Я его вижу, как очень способного генерала, умелого, храброго, смелого человека. То, что сейчас произошло вокруг него, считаю, что это полная ерунда. Во время боевых действий подобное недопустимо», — отметил генерал армии запаса. Сильной стороной генерал-полковника является его хорошее военное образование, считает Болдырев. «Он исключительно ответственный и волевой человек. Он высокообразованный и подготовленный как военный как генерал. В этом заключается его сила и способность», — отметил генерал армии запаса. Ранее военные корреспонденты Андрей Коц, Анна Долгарева и бывший посол ЛНР в России, журналист Родион Мирошник сообщили URA.RU, что уже несколько недель ВСУ усиливают свои позиции на луганском направлении. Противник старается затруднить российским войскам логистику и поставки. Кроме того, украинским военным удалось взять под контроль Макеевку, что стало для них серьезным прорывом. При этом территория всей Луганской народной республики была освобождена Лапиным, который находится в отпуске на лечении. Военные считают, что генерал должен вернуться на передовую.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин способен выстроить грамотную оборону на территории Луганской народной республики, где ВСУ значительно усилили свое присутствие. Об этом в разговоре с URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Он способен удержать оборону в ЛНР и не сдать позиции и будет стоять до конца. Это без сомнений. Именно сейчас надо стоять насмерть. Лапин вполне способен справится с этой задачей», — сказал Владимир Болдырев. По мнению собеседника агентства, генерал Лапин сейчас нужен фронту. «Он подготовленный генерал, очень способный, волевой. Из всех ныне действующих генералов, это самый сильный и нужный в данный момент военачальник в этой спецоперации, который способен по-настоящему воевать и выполнить любую задачу, какая ему будет поставлена», — добавил он. Болдырев напомнил, что Лапин рос как военачальник на его глазах и готов поручиться за командующего ЦВО. «Это будет нескромно говорить так, чему он у меня научился (смеется — прим. URA.RU). Я его вижу, как очень способного генерала, умелого, храброго, смелого человека. То, что сейчас произошло вокруг него, считаю, что это полная ерунда. Во время боевых действий подобное недопустимо», — отметил генерал армии запаса. Сильной стороной генерал-полковника является его хорошее военное образование, считает Болдырев. «Он исключительно ответственный и волевой человек. Он высокообразованный и подготовленный как военный как генерал. В этом заключается его сила и способность», — отметил генерал армии запаса. Ранее военные корреспонденты Андрей Коц, Анна Долгарева и бывший посол ЛНР в России, журналист Родион Мирошник сообщили URA.RU, что уже несколько недель ВСУ усиливают свои позиции на луганском направлении. Противник старается затруднить российским войскам логистику и поставки. Кроме того, украинским военным удалось взять под контроль Макеевку, что стало для них серьезным прорывом. При этом территория всей Луганской народной республики была освобождена Лапиным, который находится в отпуске на лечении. Военные считают, что генерал должен вернуться на передовую.