Жительница ХМАО пожаловалась Комаровой на чиновников из-за бесполезной среды для инвалидов

21 ноября 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Мэрия Лангепаса поставила пандус, которым, по словам горожанки, невозможно пользоваться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Лангепаса (ХМАО) пожаловалась губернатору Югры Наталье Комаровой, что мэрия установила пандус для инвалида, которым невозможно пользоваться. Сообщение появилось на официальной странице главы округа. «По решению суда администрация Лангепаса установила аппарель, которой нельзя пользоваться без посторонней помощи. В частности, щеколда, которая не дает откинуться наклонной плоскости находится в нижней части лестницы. Таким образом, инвалид вынужден ждать помощи», — рассказала корреспонденту URA.RU Наталья, дочь мужчины с ограниченными возможностями. По словам женщины, пандусом невозможно пользоваться еще и по причине отсутствия перилл с одной из сторон. Еще одной проблемой стал выезд с аппарели. Так, при съезде велика вероятность ударится головой об дверь, рассказывает дочь инвалида. Ранее URA.RU рассказывало, что инвалиды из ХМАО пожаловались генпрокурору РФ Игорю Краснову на то, что югорский Фонд социального страхования не компенсировал им траты на средства реабилитации. После проверки факты нарушения подтвердились.

Жительница Лангепаса (ХМАО) пожаловалась губернатору Югры Наталье Комаровой, что мэрия установила пандус для инвалида, которым невозможно пользоваться. Сообщение появилось на официальной странице главы округа. «По решению суда администрация Лангепаса установила аппарель, которой нельзя пользоваться без посторонней помощи. В частности, щеколда, которая не дает откинуться наклонной плоскости находится в нижней части лестницы. Таким образом, инвалид вынужден ждать помощи», — рассказала корреспонденту URA.RU Наталья, дочь мужчины с ограниченными возможностями. По словам женщины, пандусом невозможно пользоваться еще и по причине отсутствия перилл с одной из сторон. Еще одной проблемой стал выезд с аппарели. Так, при съезде велика вероятность ударится головой об дверь, рассказывает дочь инвалида. Ранее URA.RU рассказывало, что инвалиды из ХМАО пожаловались генпрокурору РФ Игорю Краснову на то, что югорский Фонд социального страхования не компенсировал им траты на средства реабилитации. После проверки факты нарушения подтвердились.