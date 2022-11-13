Генпрокурор Краснов устроил проверку в ХМАО из-за жалоб инвалидов

Инвалидам из ХМАО вернули деньги за реабилитацию после вмешательства генпрокурора Краснова

Инвалиды из ХМАО пожаловались генпрокурору Краснову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инвалиды из ХМАО пожаловались генпрокурору РФ Игорю Краснову на то, что югорский Фонд социального страхования не компенсировал им траты на средства реабилитации. После проверки факты нарушения подтвердились. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова проведена проверка по обращениям жителей ХМАО о нарушениях прав инвалидов. Установлено, что жители с ограниченными возможностями здоровья, которые самостоятельно приобрели технические средства реабилитации, обратились в территориальное подразделение Фонда социального страхования РФ с заявлениями о компенсации понесенных затрат», — сказано в сообщении прокуратуры. Однако в положенный срок инвалиды не получили компенсацию.

Прокуратура ХМАО потребовала от руководителя регионального отделения ФСС выплатить компенсацию 263 инвалидам на общую сумму 9,5 млн рублей. Нарушения были устранены. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила департамент здравоохранения ХМАО выдать ребенку-инвалиду лекарства. Тогда в депздраве отказ от выдачи лекарств объяснили отсутствием полномочий в предоставлении ребенку препаратов, зарегистрированных не на территории РФ.