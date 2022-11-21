Боец Первой Славянской бригады рассказал о пяти своих братьях, участвующих в СВО

21 ноября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

В спецоперации на Украине участвуют шестеро братьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мехвод второй роты Первой Славянской бригады с позывным Купер сообщил, что в спецоперации на Украине вместе с ним участвуют шесть его братьев. Об этом он рассказал в разговоре URA.RU. «Один воюет на запорожском направлении, а пятеро в Первой бригаде — четверо братьев в танковом батальоне и еще один разведчик. Сейчас два брата проходят реабилитацию после ранения, а один служит вместе со мной», — сообщил Купер URA.RU. Он сообщил, что один из его братьев в марте был ранен под Ольгинкой. Он командовал танковой ротой, которая поддерживала пехоту. «У него заклинил пулемет и он вылез, чтобы разобраться. В этот момент был ранен осколами», — рассказал Купер. ВСУ активно перебрасывают силы на запорожское направление, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Украина готовит широкомасштабное наступление на регион. Большая часть области вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине.

Мехвод второй роты Первой Славянской бригады с позывным Купер сообщил, что в спецоперации на Украине вместе с ним участвуют шесть его братьев. Об этом он рассказал в разговоре URA.RU. «Один воюет на запорожском направлении, а пятеро в Первой бригаде — четверо братьев в танковом батальоне и еще один разведчик. Сейчас два брата проходят реабилитацию после ранения, а один служит вместе со мной», — сообщил Купер URA.RU. Он сообщил, что один из его братьев в марте был ранен под Ольгинкой. Он командовал танковой ротой, которая поддерживала пехоту. «У него заклинил пулемет и он вылез, чтобы разобраться. В этот момент был ранен осколами», — рассказал Купер. ВСУ активно перебрасывают силы на запорожское направление, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Украина готовит широкомасштабное наступление на регион. Большая часть области вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине.