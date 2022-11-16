Рогов: ВСУ перебрасывают силы на запорожское направление

17 ноября 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

ВСУ перебрасывают технику и солдат в Запорожье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают две бригады и массу артиллерии на запорожское направление. Об этом предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В данный момент идет переброска двух бригад [ВСУ]. Причем приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов. Изначально это был район Орехова и Гуляйполя, но именно в Орехов сейчас поступают и [артсистема западного производства] М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — заявил Рогов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, только в диверсионные группы для засылки в тыл Украина подготовила свыше 40 человек для легализации на освобожденной территории области. «Но мы их ждем», — подчеркнул член запорожской администрации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народная республики, а также Херсонская и Запорожская области. Ранее Рогов предупреждал, что киевские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления на Запорожскую область до конца этого года. Кроме того, в ноябре ВСУ начали перебрасывать свои войска из Херсона в направлении ЛНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают две бригады и массу артиллерии на запорожское направление. Об этом предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В данный момент идет переброска двух бригад [ВСУ]. Причем приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов. Изначально это был район Орехова и Гуляйполя, но именно в Орехов сейчас поступают и [артсистема западного производства] М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — заявил Рогов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, только в диверсионные группы для засылки в тыл Украина подготовила свыше 40 человек для легализации на освобожденной территории области. «Но мы их ждем», — подчеркнул член запорожской администрации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народная республики, а также Херсонская и Запорожская области. Ранее Рогов предупреждал, что киевские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления на Запорожскую область до конца этого года. Кроме того, в ноябре ВСУ начали перебрасывать свои войска из Херсона в направлении ЛНР.