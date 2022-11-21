Свердловский завод АО «АЗПТ» (Арамильский завод передовых технологий) заявил о наличии вакансий. Соответствующая информация появилась в социальной сети во «ВКонтакте» на странице предприятия АО «АЗПТ».
«Предприятие готово трудоустроить токарей, электрогазосварщиков, инженеров-конструкторов, сталеваров, слесарей-ремонтников по оборудованию, формовщиков металлоотливок. Завод обещает своевременную стабильную выплату заработной платы, дополнительное страхование и оформление по трудовому договору с первого рабочего дня», — сказано в сообщении.
Редакция URA.RU попыталась связаться руководством завода. На звонок корреспондента никто не ответил.
Акционерное общество «Арамильский завод передовых технологий» — один из ведущих производителей труб и фасонных изделий в тепловой изоляции из пенополиуретана в России, а также один из ведущих производителей стали методом классического электрошлакового переплава.
Ранее агентство писало, что АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» находится в поисках токарей, инженеров-технологов. Кроме всего, предприятие предоставляет право на отсрочку от призыва по мобилизации на период работы на АО «ВТМЗ». Среди мер поддержки сотрудникам обещают частичную компенсацию оплаты детского сада.
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