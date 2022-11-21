Свердловский завод массово набирает рабочих. Скрин

Арамильский завод передовых технологий набирает рабочий персонал

21 ноября 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Предприятие готово трудоустроить токарей, электрогазосварщиков, инженеров-конструкторов, сталеваров Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский завод АО «АЗПТ» (Арамильский завод передовых технологий) заявил о наличии вакансий. Соответствующая информация появилась в социальной сети во «ВКонтакте» на странице предприятия АО «АЗПТ». «Предприятие готово трудоустроить токарей, электрогазосварщиков, инженеров-конструкторов, сталеваров, слесарей-ремонтников по оборудованию, формовщиков металлоотливок. Завод обещает своевременную стабильную выплату заработной платы, дополнительное страхование и оформление по трудовому договору с первого рабочего дня», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU попыталась связаться руководством завода. На звонок корреспондента никто не ответил. Акционерное общество «Арамильский завод передовых технологий» — один из ведущих производителей труб и фасонных изделий в тепловой изоляции из пенополиуретана в России, а также один из ведущих производителей стали методом классического электрошлакового переплава. Ранее агентство писало, что АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» находится в поисках токарей, инженеров-технологов. Кроме всего, предприятие предоставляет право на отсрочку от призыва по мобилизации на период работы на АО «ВТМЗ». Среди мер поддержки сотрудникам обещают частичную компенсацию оплаты детского сада. Скрин: URA.RU

Свердловский завод АО «АЗПТ» (Арамильский завод передовых технологий) заявил о наличии вакансий. Соответствующая информация появилась в социальной сети во «ВКонтакте» на странице предприятия АО «АЗПТ». «Предприятие готово трудоустроить токарей, электрогазосварщиков, инженеров-конструкторов, сталеваров, слесарей-ремонтников по оборудованию, формовщиков металлоотливок. Завод обещает своевременную стабильную выплату заработной платы, дополнительное страхование и оформление по трудовому договору с первого рабочего дня», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU попыталась связаться руководством завода. На звонок корреспондента никто не ответил. Акционерное общество «Арамильский завод передовых технологий» — один из ведущих производителей труб и фасонных изделий в тепловой изоляции из пенополиуретана в России, а также один из ведущих производителей стали методом классического электрошлакового переплава. Ранее агентство писало, что АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» находится в поисках токарей, инженеров-технологов. Кроме всего, предприятие предоставляет право на отсрочку от призыва по мобилизации на период работы на АО «ВТМЗ». Среди мер поддержки сотрудникам обещают частичную компенсацию оплаты детского сада.