Свердловский завод массово набирает рабочих. Скрин

Арамильский завод передовых технологий набирает рабочий персонал
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, промышленность, синарский трубный завод, промышленное предприятие, стз, рабочий, производство
Предприятие готово трудоустроить токарей, электрогазосварщиков, инженеров-конструкторов, сталеваров Фото:

Свердловский завод АО «АЗПТ» (Арамильский завод передовых технологий) заявил о наличии вакансий. Соответствующая информация появилась в социальной сети во «ВКонтакте» на странице предприятия АО «АЗПТ».

«Предприятие готово трудоустроить токарей, электрогазосварщиков, инженеров-конструкторов, сталеваров, слесарей-ремонтников по оборудованию, формовщиков металлоотливок. Завод обещает своевременную стабильную выплату заработной платы, дополнительное страхование и оформление по трудовому договору с первого рабочего дня», — сказано в сообщении.

Редакция URA.RU попыталась связаться руководством завода. На звонок корреспондента никто не ответил.

Акционерное общество «Арамильский завод передовых технологий» — один из ведущих производителей труб и фасонных изделий в тепловой изоляции из пенополиуретана в России, а также один из ведущих производителей стали методом классического электрошлакового переплава.

Ранее агентство писало, что АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» находится в поисках токарей, инженеров-технологов. Кроме всего, предприятие предоставляет право на отсрочку от призыва по мобилизации на период работы на АО «ВТМЗ». Среди мер поддержки сотрудникам обещают частичную компенсацию оплаты детского сада.

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Свердловский завод АО «АЗПТ» (Арамильский завод передовых технологий) заявил о наличии вакансий. Соответствующая информация появилась в социальной сети во «ВКонтакте» на странице предприятия АО «АЗПТ». «Предприятие готово трудоустроить токарей, электрогазосварщиков, инженеров-конструкторов, сталеваров, слесарей-ремонтников по оборудованию, формовщиков металлоотливок. Завод обещает своевременную стабильную выплату заработной платы, дополнительное страхование и оформление по трудовому договору с первого рабочего дня», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU попыталась связаться руководством завода. На звонок корреспондента никто не ответил. Акционерное общество «Арамильский завод передовых технологий» — один из ведущих производителей труб и фасонных изделий в тепловой изоляции из пенополиуретана в России, а также один из ведущих производителей стали методом классического электрошлакового переплава. Ранее агентство писало, что АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» находится в поисках токарей, инженеров-технологов. Кроме всего, предприятие предоставляет право на отсрочку от призыва по мобилизации на период работы на АО «ВТМЗ». Среди мер поддержки сотрудникам обещают частичную компенсацию оплаты детского сада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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