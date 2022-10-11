Свердловские заводы ищут сотрудников, которым обещают материальную помощь и бронь от мобилизации

Оборонно-промышленные предприятия начали набирать дополнительных работников, которым обещают бронирование во время частичной мобилизации, материальную помощь, оплату детского сада и жилья. Соответствующие вакансии опубликованы на сайте Head Hunter.
«„Уральский дизель-моторный завод“ (УДМЗ) — российское машиностроительное предприятие, которое выпускает дизельные двигатели и дизель-генераторы для тепловозов, судов, самосвалов, малой энергетики. Предприятие находится в статусе оборонно-промышленного комплекса. Данная вакансия имеет бронь», — говорится в объявлении о наборе сотрудников.
В УДМЗ ищут людей на 26 вакансий, среди которых: испытатель двигателей, слесарь, инженер-конструктор, менеджер по закупкам, контролер ОТК, фрезеровщик, шлифовщик. АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» также находится в поисках токарей, инженеров-технологов и предоставляет право на отсрочку от призыва по мобилизации на период работы на АО «ВТМЗ». Среди мер поддержки сотрудникам обещают частичную компенсацию оплаты детского сада, проезда иногородним работникам и готовы предоставить жилье за счет предприятия.
Ранее о поиске сотрудников заявляло оборонно-промышленное предприятие «Завод «Исеть». Соискателям на выбор предоставлялись 150 вакансий, гарантия брони от частичной мобилизации и оплата жилья. Свердловчане начали активно увольняться с прошлых рабочих мест, чтобы получить бронь от частичной мобилизации, которая стартовала в России 21 сентября. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от призыва освободили работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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