Московские баскетболисты позвали шаманов, чтобы выиграть матч

Московские баскетболисты команды TeamTeam, входящие в Межрегиональную любительскую баскетбольную лигу, позвали на свой матч шаманов, чтобы одержать победу над противником. Об этом сообщает баскетбольный портал Slamdunk.
«Игроки из TeamTeam начали свой сезон с семью поражениями подряд на старте чемпионата. Нужно было срочно что-то предпринимать. Поэтому в паблике клуба провели опрос как решить проблему, среди вариантов были: „смириться“, „тренироваться“, „звать шаманов“. Последний вариант набрал больше всего голосов», — сообщает баскетбольный портал.
Отмечается, что результат превзошел ожидания. Баскетболисты TeamTeam перевели игру на дополнительное время, в ходе которого одержали победу над командой AST со счетом (98:90).
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Московские баскетболисты команды TeamTeam, входящие в Межрегиональную любительскую баскетбольную лигу, позвали на свой матч шаманов, чтобы одержать победу над противником. Об этом сообщает баскетбольный портал Slamdunk. «Игроки из TeamTeam начали свой сезон с семью поражениями подряд на старте чемпионата. Нужно было срочно что-то предпринимать. Поэтому в паблике клуба провели опрос как решить проблему, среди вариантов были: „смириться“, „тренироваться“, „звать шаманов“. Последний вариант набрал больше всего голосов», — сообщает баскетбольный портал. Отмечается, что результат превзошел ожидания. Баскетболисты TeamTeam перевели игру на дополнительное время, в ходе которого одержали победу над командой AST со счетом (98:90).