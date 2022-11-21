Московские баскетболисты позвали шаманов, чтобы выиграть матч

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Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск, баскетбол, тренировка, корзина, мяч, гол, спорт, игра
TeamTeam одержала победу над  AST с помощью шаманов Фото:

Московские баскетболисты команды TeamTeam, входящие в Межрегиональную любительскую баскетбольную лигу, позвали на свой матч шаманов, чтобы одержать победу над противником. Об этом сообщает баскетбольный портал Slamdunk.

«Игроки из TeamTeam начали свой сезон с семью поражениями подряд на старте чемпионата. Нужно было срочно что-то предпринимать. Поэтому в паблике клуба провели опрос как решить проблему, среди вариантов были: „смириться“, „тренироваться“, „звать шаманов“. Последний вариант набрал больше всего голосов», — сообщает баскетбольный портал.

Отмечается, что результат превзошел ожидания. Баскетболисты TeamTeam перевели игру на дополнительное время, в ходе которого одержали победу над командой AST со счетом (98:90).

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Московские баскетболисты команды TeamTeam, входящие в Межрегиональную любительскую баскетбольную лигу, позвали на свой матч шаманов, чтобы одержать победу над противником. Об этом сообщает баскетбольный портал Slamdunk. «Игроки из TeamTeam начали свой сезон с семью поражениями подряд на старте чемпионата. Нужно было срочно что-то предпринимать. Поэтому в паблике клуба провели опрос как решить проблему, среди вариантов были: „смириться“, „тренироваться“, „звать шаманов“. Последний вариант набрал больше всего голосов», — сообщает баскетбольный портал. Отмечается, что результат превзошел ожидания. Баскетболисты TeamTeam перевели игру на дополнительное время, в ходе которого одержали победу над командой AST со счетом (98:90).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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