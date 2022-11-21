ВОЗ: миллионам украинцев придется покинуть дома после начала холодов

21 ноября 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Украинцев ждет тяжелая зима, заявили в европейском ВОЗ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть свои дома после наступления холодов. Об этом сообщил глава организации Ханс Клюге на брифинге. «Мы ожидаем, что еще два-три миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа», — заявил Клюге на брифинге. Мероприятие транслировалось в соцсетях ВОЗ. Он отметил, что украинцам придется топить дома углем и использовать генераторы на дизельном топливе. По словам Клюге, возрастет риск для здоровья из-за воздействия токсичных веществ. Зима будет опасной для украинцев, отметил он. Половина энергетический инфраструктуры Украины повреждена или разрушена. Состояние отрасли приближается к критической точке, сообщает Life . Армия РФ наносит удары по военным объектам и системам энергетики Украины в ходе спецоперации. На Украине начали веерно отключать электричество во всех регионах, передает телеканал 360.

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть свои дома после наступления холодов. Об этом сообщил глава организации Ханс Клюге на брифинге. «Мы ожидаем, что еще два-три миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа», — заявил Клюге на брифинге. Мероприятие транслировалось в соцсетях ВОЗ. Он отметил, что украинцам придется топить дома углем и использовать генераторы на дизельном топливе. По словам Клюге, возрастет риск для здоровья из-за воздействия токсичных веществ. Зима будет опасной для украинцев, отметил он. Половина энергетический инфраструктуры Украины повреждена или разрушена. Состояние отрасли приближается к критической точке, сообщает Life. Армия РФ наносит удары по военным объектам и системам энергетики Украины в ходе спецоперации. На Украине начали веерно отключать электричество во всех регионах, передает телеканал 360.