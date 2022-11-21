21 ноября 2022
20 ноября 2022
19 ноября 2022

Жители Тюменской области остались без света из-за самосвала

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината
В поселке Богандинский из-за работы самосвала жители остались без света Фото:

В поселке Богандинский (Тюменская область) почти полтысячи жителей остались без света из-за работы самосвала. Восстановительные работы уже ведутся. Об этом сообщили в компании «Россети Тюмень».

«Инцидент произошел 21 ноября при передвижении грузовой техники с поднятым кузовом. Самосвал сторонней организации повредил две опоры воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ», — рассказали в компании.

Там же отметили, что в результате действий сторонних лиц 450 жителей тюменского поселка остались без света. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на место выехали сотрудники «Россети Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за отсутствия отопления тюменцы ходят по дому в валенках. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

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В поселке Богандинский (Тюменская область) почти полтысячи жителей остались без света из-за работы самосвала. Восстановительные работы уже ведутся. Об этом сообщили в компании «Россети Тюмень». «Инцидент произошел 21 ноября при передвижении грузовой техники с поднятым кузовом. Самосвал сторонней организации повредил две опоры воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ», — рассказали в компании. Там же отметили, что в результате действий сторонних лиц 450 жителей тюменского поселка остались без света. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на место выехали сотрудники «Россети Тюмень. Ранее URA.RU сообщало, что из-за отсутствия отопления тюменцы ходят по дому в валенках. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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