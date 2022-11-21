Жители Тюменской области остались без света из-за самосвала

В поселке Богандинский из-за работы самосвала жители остались без света Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Богандинский (Тюменская область) почти полтысячи жителей остались без света из-за работы самосвала. Восстановительные работы уже ведутся. Об этом сообщили в компании «Россети Тюмень».

«Инцидент произошел 21 ноября при передвижении грузовой техники с поднятым кузовом. Самосвал сторонней организации повредил две опоры воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ», — рассказали в компании.

Там же отметили, что в результате действий сторонних лиц 450 жителей тюменского поселка остались без света. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на место выехали сотрудники «Россети Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за отсутствия отопления тюменцы ходят по дому в валенках. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».