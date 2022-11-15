США расследуют обстоятельства падения ракет в Польше

16 ноября 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне начали расследовать обстоятельства падения ракет в польской деревне Пшеводув 15 ноября. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. на брифинге для журналистов. «Конечно, это будет важным», — ответил он на вопрос о том, будет ли иметь значение, стало ли произошедшее случайностью или же преднамеренным действием, передает ТАСС. При этом он заверил, что США не пытаются эскалировать ситуацию вокруг Украины. Ранее две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два человека погибли. В ответ на это Польша подняла в воздух свои истребители. В свою очередь, в Пентагоне не смогли подтвердить информацию о том, что ракеты были российскими. В Минобороны назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Военный аналитик Алексей Леонков предположил, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300.