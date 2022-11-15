15 ноября 2022

США расследуют обстоятельства падения ракет в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
В США отметили, что в Вашингтоне не пытаются эскалировать ситуацию вокруг Украины Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

В Вашингтоне начали расследовать обстоятельства падения ракет в польской деревне Пшеводув 15 ноября. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. на брифинге для журналистов.

«Конечно, это будет важным», — ответил он на вопрос о том, будет ли иметь значение, стало ли произошедшее случайностью или же преднамеренным действием, передает ТАСС. При этом он заверил, что США не пытаются эскалировать ситуацию вокруг Украины.

Ранее две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два человека погибли. В ответ на это Польша подняла в воздух свои истребители. В свою очередь, в Пентагоне не смогли подтвердить информацию о том, что ракеты были российскими. В Минобороны назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Военный аналитик Алексей Леонков предположил, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300.

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В Вашингтоне начали расследовать обстоятельства падения ракет в польской деревне Пшеводув 15 ноября. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. на брифинге для журналистов. «Конечно, это будет важным», — ответил он на вопрос о том, будет ли иметь значение, стало ли произошедшее случайностью или же преднамеренным действием, передает ТАСС. При этом он заверил, что США не пытаются эскалировать ситуацию вокруг Украины. Ранее две ракеты упали в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Они попали в зерносушилку, при этом два человека погибли. В ответ на это Польша подняла в воздух свои истребители. В свою очередь, в Пентагоне не смогли подтвердить информацию о том, что ракеты были российскими. В Минобороны назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Военный аналитик Алексей Леонков предположил, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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