В Германии призвали Украину признаться во взрывах в Польше

18 ноября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Признать ошибку и извиниться не означает потерять лицо, считают в СМИ AP/TASS новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Многие факторы указывают на причастность Украины к падению ракет на территории Польши. Об этом сообщила немецкая газета Mitteldeutsche Zeitung. По мнению авторов, Киев не «потеряет лицо» в глазах мирового сообщества, если все же признает вину за инцидент. «Скорее всего, на этот раз ответственность несет не Россия, и есть много указаний на то, что это была украинская ракета, которая использовалась для защиты от российских атак. Киеву будет трудно признать свою роковую ошибку непосредственно перед Польшей, но признать ошибку и извиниться не означает потерять лицо», — говорится в материале. Сообщения о падении двух ракет в Польше появились 15 ноября. По предварительной версии эти ракеты принадлежат Украине. Страны Запада сомневаются в российском происхождении ракет. Сейчас введется расследование. Политолог Стариков утверждает, что падение ракет в Польше — попытки Запада насолить России, сообщает «Федеральная служба новостей».

Многие факторы указывают на причастность Украины к падению ракет на территории Польши. Об этом сообщила немецкая газета Mitteldeutsche Zeitung. По мнению авторов, Киев не «потеряет лицо» в глазах мирового сообщества, если все же признает вину за инцидент. «Скорее всего, на этот раз ответственность несет не Россия, и есть много указаний на то, что это была украинская ракета, которая использовалась для защиты от российских атак. Киеву будет трудно признать свою роковую ошибку непосредственно перед Польшей, но признать ошибку и извиниться не означает потерять лицо», — говорится в материале. Сообщения о падении двух ракет в Польше появились 15 ноября. По предварительной версии эти ракеты принадлежат Украине. Страны Запада сомневаются в российском происхождении ракет. Сейчас введется расследование. Политолог Стариков утверждает, что падение ракет в Польше — попытки Запада насолить России, сообщает «Федеральная служба новостей».