The Guardian: Британия позорно обманула украинских беженцев, которым обещала поддержку

22 ноября 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Беженцы из Украины могут лишиться обещанной Великобританией поддержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Великобритании семьи украинских беженцев могут лишиться обещанной поддержки. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британского писателя и академика Кира Джайлза. «Программа „Дома для Украины“, по которой с начала боевых действий Британия приняла у себя свыше 100 тысяч человек, оказалась под угрозой краха. Главная проблема заключается в том, что программа составлялась на полгода, а конфликт длится уже девять месяцев», — утверждает Джайлз. По мнению собеседника, в ближайшее время семьи беженцев с Украины могут неожиданно лишиться крыши над головой и других социальных гарантий безо всякой альтернативы. По мнению Джайлза, правительство Великобритании позорно нарушило данное украинским гражданам обещание. «Отчаянная потребность в безопасности и убежищах за границей сохраняется и продолжится в следующем году, независимо от успехов Украины на поле боя. Украинцы на передовой рассчитывают, что Великобритания и другие страны обеспечат их семьям безопасность, однако британская система рассчитана на провал и уже позорно нарушила свои обязательства», — добавил Джайлз. Страны Европы и другие государства принимают украинских беженцев в связи со спецоперацией РФ на Украине. В начале ноября стало известно, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может сократить поддержку украинских беженцев из-за «дыры в бюджете».

В Великобритании семьи украинских беженцев могут лишиться обещанной поддержки. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британского писателя и академика Кира Джайлза. «Программа „Дома для Украины“, по которой с начала боевых действий Британия приняла у себя свыше 100 тысяч человек, оказалась под угрозой краха. Главная проблема заключается в том, что программа составлялась на полгода, а конфликт длится уже девять месяцев», — утверждает Джайлз. По мнению собеседника, в ближайшее время семьи беженцев с Украины могут неожиданно лишиться крыши над головой и других социальных гарантий безо всякой альтернативы. По мнению Джайлза, правительство Великобритании позорно нарушило данное украинским гражданам обещание. «Отчаянная потребность в безопасности и убежищах за границей сохраняется и продолжится в следующем году, независимо от успехов Украины на поле боя. Украинцы на передовой рассчитывают, что Великобритания и другие страны обеспечат их семьям безопасность, однако британская система рассчитана на провал и уже позорно нарушила свои обязательства», — добавил Джайлз. Страны Европы и другие государства принимают украинских беженцев в связи со спецоперацией РФ на Украине. В начале ноября стало известно, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может сократить поддержку украинских беженцев из-за «дыры в бюджете».