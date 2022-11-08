Daily Mail: новый премьер Британии рассматривает сокращение помощи украинцам

08 ноября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Великобритании ожидают увеличения числа беженцев с Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может сократить поддержку украинских беженцев из-за «дыры в бюджете». Об этом сообщает британское издание Daily Mail. «Эксперты предупредили, что более 800 000 новых беженцев могут покинуть Украину этой зимой — как раз в тот момент, когда правительство Риши Сунака, как говорят, рассматривает возможность отказа от британской схемы их размещения. Схема „Дома для Украины“, которая давала представителям общественности 350 фунтов стерлингов в месяц на жилье для беженцев, может быть сокращена, чтобы сэкономить деньги», — пишет Daily Mail. Сунак и канцлер Джереми Хант пытаются заполнить «черную дыру» в 50 млрд фунтов стерлингов в британских финансах. Представитель организации Юнисеф, которая помогает беженцам, ожидает увеличения числа беженцев из-за повреждения инфраструктуры на Украине. По его словам, гораздо меньше людей возвращаются на Украину. Страны Европы и другие государства принимают украинских беженцев в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее в Великобритании завершила работу благотворительная организация Refugees at Home, занимавшаяся расселением беженцев. Депутат британского парламента Лейла Моран заявила, что была шокирована количеством бездомных украинцев, количество которых выросло на 22% за месяц, сообщает «Утро.ру». Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании в конце октября. Это произошло после отставки Лиз Трасс, которая ушла с поста спустя 45 дней из-за того, что не выполнила предвыборное обещание.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может сократить поддержку украинских беженцев из-за «дыры в бюджете». Об этом сообщает британское издание Daily Mail. «Эксперты предупредили, что более 800 000 новых беженцев могут покинуть Украину этой зимой — как раз в тот момент, когда правительство Риши Сунака, как говорят, рассматривает возможность отказа от британской схемы их размещения. Схема „Дома для Украины“, которая давала представителям общественности 350 фунтов стерлингов в месяц на жилье для беженцев, может быть сокращена, чтобы сэкономить деньги», — пишет Daily Mail. Сунак и канцлер Джереми Хант пытаются заполнить «черную дыру» в 50 млрд фунтов стерлингов в британских финансах. Представитель организации Юнисеф, которая помогает беженцам, ожидает увеличения числа беженцев из-за повреждения инфраструктуры на Украине. По его словам, гораздо меньше людей возвращаются на Украину. Страны Европы и другие государства принимают украинских беженцев в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее в Великобритании завершила работу благотворительная организация Refugees at Home, занимавшаяся расселением беженцев. Депутат британского парламента Лейла Моран заявила, что была шокирована количеством бездомных украинцев, количество которых выросло на 22% за месяц, сообщает «Утро.ру». Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании в конце октября. Это произошло после отставки Лиз Трасс, которая ушла с поста спустя 45 дней из-за того, что не выполнила предвыборное обещание.