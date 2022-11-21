В РФ начали продавать версии Windows, не предназначенные для простых пользователей

22 ноября 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

В России запустили продажи версии Windows для разработчиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Четыре российские компании запустили продажи OEM-версии (Original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) программного обеспечения (ПО) Windows. Официально она предназначена для сборщиков персональных компьютеров. Российские ритейлеры начали продавать OEM-версии Windows обычным пользователям, сообщают «Известия». Отмечается, что такое программное обеспечение можно приобрести в DNS, «Cитилинке», на «Яндекс Маркете» и WildBerries. Помимо магазинов к ответственности могут привлечь и покупателей OEM-версии. «Если пользователь не сборщик ПК, то приобретение подобных лицензий формально нарушает разрешенные пределы использования, <…> использование ПО на основании подобной лицензии несет риски обвинения по ст. 146 УК „Нарушение авторских и смежных прав“», — рассказал главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов. Сотрудники магазина DNS и «Ситилинк» сказали, что они не просят у покупателей никакой дополнительной информации при продаже ПО. На маркетплейсах «Яндекс Маркет» и WildBerries также можно купить операционную систему без какого-либо подтверждения. В пресс-службе WildBerries отметили, что если правообладатель лицензии обратиться с жалобой на нарушение его прав, то товар оперативно будет изъят из продажи. Ранее URA.RU сообщало, что российские пользователи социальных сетей посмеялись над решением компании Microsoft запретить скачивание и обновление операционных систем Windows 10 и 11 на территории РФ. Россияне считают, что это не помешает скачивать пиратские версии Windows.

Четыре российские компании запустили продажи OEM-версии (Original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) программного обеспечения (ПО) Windows. Официально она предназначена для сборщиков персональных компьютеров. Российские ритейлеры начали продавать OEM-версии Windows обычным пользователям, сообщают «Известия». Отмечается, что такое программное обеспечение можно приобрести в DNS, «Cитилинке», на «Яндекс Маркете» и WildBerries. Помимо магазинов к ответственности могут привлечь и покупателей OEM-версии. «Если пользователь не сборщик ПК, то приобретение подобных лицензий формально нарушает разрешенные пределы использования, <…> использование ПО на основании подобной лицензии несет риски обвинения по ст. 146 УК „Нарушение авторских и смежных прав“», — рассказал главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов. Сотрудники магазина DNS и «Ситилинк» сказали, что они не просят у покупателей никакой дополнительной информации при продаже ПО. На маркетплейсах «Яндекс Маркет» и WildBerries также можно купить операционную систему без какого-либо подтверждения. В пресс-службе WildBerries отметили, что если правообладатель лицензии обратиться с жалобой на нарушение его прав, то товар оперативно будет изъят из продажи. Ранее URA.RU сообщало, что российские пользователи социальных сетей посмеялись над решением компании Microsoft запретить скачивание и обновление операционных систем Windows 10 и 11 на территории РФ. Россияне считают, что это не помешает скачивать пиратские версии Windows.