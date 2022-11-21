Перевозчик хочет дольше возить курганцев на старых автобусах

22 ноября 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Перевозчик хочет, чтобы у него не было ограничений по сроку эксплуатации автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Представители компании «Попутчик+» судятся с мэрией Кургана, что добиться отмены ограничений по срокам эксплуатации автобусов. Данная информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Общество с ограниченной ответственностью „Попутчик+“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением, в котором просит: <…> признать недействительными действия заинтересованных лиц по установлению — ограничению сроков эксплуатации транспортных средств при перевозках. <…> Суд определил: принять заявление к производству Арбитражного суда Курганской области, возбудить производство по делу», — указано в судебном документе. Также представители компании просят признать недействительными документы, где указано, что срок эксплуатации автобусов их организации ограничивают до пяти лет (для малых), до семи лет (для средних), до 11 лет (для больших). Гендиректор компании «Попутчик+» Сергей Чирухин объяснил URA.RU, что не может дать комментарий по теме, пока идет судебный процесс. Ранее председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский сообщал, что перевозчикам, которые примут участие в транспортной реформе, придется дважды обновить автобусный парк за пять лет. В рамках реформы в Кургане планируется ввести 40 новых маршрутов, постепенно отменяя 51 старый.

Представители компании «Попутчик+» судятся с мэрией Кургана, что добиться отмены ограничений по срокам эксплуатации автобусов. Данная информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Общество с ограниченной ответственностью „Попутчик+“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением, в котором просит: <…> признать недействительными действия заинтересованных лиц по установлению — ограничению сроков эксплуатации транспортных средств при перевозках. <…> Суд определил: принять заявление к производству Арбитражного суда Курганской области, возбудить производство по делу», — указано в судебном документе. Также представители компании просят признать недействительными документы, где указано, что срок эксплуатации автобусов их организации ограничивают до пяти лет (для малых), до семи лет (для средних), до 11 лет (для больших). Гендиректор компании «Попутчик+» Сергей Чирухин объяснил URA.RU, что не может дать комментарий по теме, пока идет судебный процесс. Ранее председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский сообщал, что перевозчикам, которые примут участие в транспортной реформе, придется дважды обновить автобусный парк за пять лет. В рамках реформы в Кургане планируется ввести 40 новых маршрутов, постепенно отменяя 51 старый.