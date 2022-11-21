Высокопоставленный судья вернется в Челябинск из Омска

ВККС согласовала кандидатуру Николая Котлярова на пост зампреда Седьмого кассационного суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Экс-судья Арбитражного суда Челябинской области Николай Котляров, ныне работающий заместителем председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда (Омск), получил рекомендацию о переходе на пост зампреда Седьмого кассационного суда в Челябинске. Соответствующее решение вынесла Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

«Заместитель председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда, а до этого предсостава Арбитражного суда Челябинской области Николай Котляров просил рекомендацию в зампреды Седьмого КСОЮ. Решение перейти в систему судов общей юрисдикции он объяснил «интересным предложением применить знания» от председателя 7-го КСОЮ, а еще подчеркнул, что это кассационная инстанция. ВККС одобрила его на искомый пост»», — сообщает юридический портал «Право.Ru».

Котляров в 2002 году окончил Челябинский государственный университет (ЧелГУ) по специальности «Юриспруденция». С 2005 по 2008 год работал помощником судьи Федерального арбитражного суда Уральского округа. С августа 2008 по ноябрь 2008 года работал помощником судьи Арбитражного суда Челябинской области. Назначен на должность судьи Арбитражного суда Челябинской области на трехлетний срок полномочий указом президента РФ «О назначении судей арбитражных судов» от 22 ноября 2008 года. Назначен на должность судьи Арбитражного суда Челябинской области аналогичным указом от 05 сентября 2011 года. В 2017 году баллотировался на пост председателя Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда (Челябинск). Новое назначение, после рекомендации ВККС, также должно быть утверждено главой государства.