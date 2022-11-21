Пермский горнолыжный курорт назвал дату открытия сезона

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» откроет сезон 3 декабря

Курорт пообещал грандиозное открытие Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» анонсировал открытие нового сезона. Официальное открытие состоится 3 декабря. Подробности размещены на странице курорта в соцсети «ВКонтакте».

«Врываемся в зимний сезон! Мы соскучились по пухлому снегу, хрустящему вельвету и по вам на склонах! Открываем сезон уже 3 декабря в „Губахе“!» — указано в посте.

Техническое открытие состоится 1 декабря. Откроется трасса «Турист», столовая и прокат снаряжения. На следующий день — 2 декабря — состоится pre-party. В программе: выступление группы Remake и DJ-сеты в обновленной «Полярной станции». Руководство курорта также уточнило, что вечеринки в новом сезоне будут проходить в пятницу и субботу.

А 3 декабря курорт обещает грандиозное открытие. Состоится массовый спуск горнолыжников с цветным дымом, DJ-сет и вечеринка прямо на горе. Также анонсировали джиббинг-контест на фигурах для лыжников и сноубордистов и открытие детской школы «Снежинка» на учебном склоне. Развлекать детей будет ростовая кукла. Завершит открытие группа CHICKEN GUN в «Полярной станции».

Ранее URA.RU сообщало, что курорт повысил цены на свои услуги. Это стало причиной волнений постоянных гостей курорта.