21 ноября 2022

Пермский горнолыжный курорт назвал дату открытия сезона

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» откроет сезон 3 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, горные лыжи, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
Курорт пообещал грандиозное открытие Фото:

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» анонсировал открытие нового сезона. Официальное открытие состоится 3 декабря. Подробности размещены на странице курорта в соцсети «ВКонтакте».

«Врываемся в зимний сезон! Мы соскучились по пухлому снегу, хрустящему вельвету и по вам на склонах! Открываем сезон уже 3 декабря в „Губахе“!» — указано в посте.

Техническое открытие состоится 1 декабря. Откроется трасса «Турист», столовая и прокат снаряжения. На следующий день — 2 декабря — состоится pre-party. В программе: выступление группы Remake и DJ-сеты в обновленной «Полярной станции». Руководство курорта также уточнило, что вечеринки в новом сезоне будут проходить в пятницу и субботу.

А 3 декабря курорт обещает грандиозное открытие. Состоится массовый спуск горнолыжников с цветным дымом, DJ-сет и вечеринка прямо на горе. Также анонсировали джиббинг-контест на фигурах для лыжников и сноубордистов и открытие детской школы «Снежинка» на учебном склоне. Развлекать детей будет ростовая кукла. Завершит открытие группа CHICKEN GUN в «Полярной станции».

Ранее URA.RU сообщало, что курорт повысил цены на свои услуги. Это стало причиной волнений постоянных гостей курорта.

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Пермский горнолыжный курорт «Губаха» анонсировал открытие нового сезона. Официальное открытие состоится 3 декабря. Подробности размещены на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». «Врываемся в зимний сезон! Мы соскучились по пухлому снегу, хрустящему вельвету и по вам на склонах! Открываем сезон уже 3 декабря в „Губахе“!» — указано в посте. Техническое открытие состоится 1 декабря. Откроется трасса «Турист», столовая и прокат снаряжения. На следующий день — 2 декабря — состоится pre-party. В программе: выступление группы Remake и DJ-сеты в обновленной «Полярной станции». Руководство курорта также уточнило, что вечеринки в новом сезоне будут проходить в пятницу и субботу. А 3 декабря курорт обещает грандиозное открытие. Состоится массовый спуск горнолыжников с цветным дымом, DJ-сет и вечеринка прямо на горе. Также анонсировали джиббинг-контест на фигурах для лыжников и сноубордистов и открытие детской школы «Снежинка» на учебном склоне. Развлекать детей будет ростовая кукла. Завершит открытие группа CHICKEN GUN в «Полярной станции». Ранее URA.RU сообщало, что курорт повысил цены на свои услуги. Это стало причиной волнений постоянных гостей курорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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