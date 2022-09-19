Горнолыжников предупредили об изменениях на пермском курорте после скандала

Горнолыжный курорт «Губаха» после недовольства пермяков выложил обновленные ски-пассы

20 сентября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Курорт выложил новые ски-пассы, которые не сильно отличаются от тех, что вызвали недовольство пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский горнолыжный курорт «Губаха» после возмущения пермяков по поводу новых дорогих ски-пассов и обсуждения этой ситуации с опытными райдерами выложил на своей странице в соцсетях новый вариант ски-пасов на сезон зима 2022/2023. В них появились изменения: цена осталась той же, что заявили в первый раз, но в стоимость сезонников добавили опцию «безлимит в сноупарке и на трассе Блиц». Однако горлнолыжников это снова не впечатлило. «Вот это царский подгон: безлимит в сноупарке, бесплатная стоянка… Скажите еще, что в лес можно заехать бесплатно», — негодует Андрей Шеромов в комментариях под постом с новыми ски-пассами. URA.RU рассказывало, что курорт создал новые ски-пассы, в которых засчитывается количество подъемов на подъемнике. К примеру, самое большое количество подъемов — 300. Такой ски-пасс стоит 72 тысячи рублей. Для активных горнолыжников, которые весь сезон проводят на горе — это очень невыгодно и, главное, дорого. Ранее они могли приобрести безлимитный пропуск на курорт дешевле и кататься неограниченное количество раз. Это и стало причиной волнений постоянных гостей курорта. После этого руководство курорта решило обсудить ситуацию с райдерами и сделать новые ски-пассы. Читатели URA.RU отмечают, что, возможно, некоторые не станут там кататься. Курорт ранее привлекал своей ценой, а теперь можно найти другие варианты, так как в плане сервиса «Губаха» не выигрывает у конкурентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» после возмущения пермяков по поводу новых дорогих ски-пассов и обсуждения этой ситуации с опытными райдерами выложил на своей странице в соцсетях новый вариант ски-пасов на сезон зима 2022/2023. В них появились изменения: цена осталась той же, что заявили в первый раз, но в стоимость сезонников добавили опцию «безлимит в сноупарке и на трассе Блиц». Однако горлнолыжников это снова не впечатлило. «Вот это царский подгон: безлимит в сноупарке, бесплатная стоянка… Скажите еще, что в лес можно заехать бесплатно», — негодует Андрей Шеромов в комментариях под постом с новыми ски-пассами. URA.RU рассказывало, что курорт создал новые ски-пассы, в которых засчитывается количество подъемов на подъемнике. К примеру, самое большое количество подъемов — 300. Такой ски-пасс стоит 72 тысячи рублей. Для активных горнолыжников, которые весь сезон проводят на горе — это очень невыгодно и, главное, дорого. Ранее они могли приобрести безлимитный пропуск на курорт дешевле и кататься неограниченное количество раз. Это и стало причиной волнений постоянных гостей курорта. После этого руководство курорта решило обсудить ситуацию с райдерами и сделать новые ски-пассы. Читатели URA.RU отмечают, что, возможно, некоторые не станут там кататься. Курорт ранее привлекал своей ценой, а теперь можно найти другие варианты, так как в плане сервиса «Губаха» не выигрывает у конкурентов.