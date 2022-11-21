В здании, которое сгорело в Кургане, находился обувной цех. Фото, видео

22 ноября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Пожар в здании произошел 21 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В здании, расположенном на ул. Набережная, 1, которое сгорело 21 ноября в Кургане, находился обувной цех. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с владельцем здания. «Там был второй цех обувной фабрики. Пока там ничего не будет. Пока владелец спасает здание», — рассказал источник. По словам источника, в здании сгорело все имущество. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых данных контакты владельцев здания. По данным корреспондента URA.RU, который побывал на месте, где произошел пожар, возле здания стоит конура с собакой на привязи. На территории, которую охраняла собака, стояла машина. В здании, где произошел пожар, в начале XX века находилась мельница купцов братьев Бакиновых — одна из крупнейших в Курганской области. 21 ноября пожар охватил 800 кв. м. Его потушили 44 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. Пострадавших не было. В начале XX века в здании находилась самая большая мельница в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам источника, в здании сгорело все имущество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В здании, расположенном на ул. Набережная, 1, которое сгорело 21 ноября в Кургане, находился обувной цех. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с владельцем здания. «Там был второй цех обувной фабрики. Пока там ничего не будет. Пока владелец спасает здание», — рассказал источник. По словам источника, в здании сгорело все имущество. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых данных контакты владельцев здания. По данным корреспондента URA.RU, который побывал на месте, где произошел пожар, возле здания стоит конура с собакой на привязи. На территории, которую охраняла собака, стояла машина. В здании, где произошел пожар, в начале XX века находилась мельница купцов братьев Бакиновых — одна из крупнейших в Курганской области. 21 ноября пожар охватил 800 кв. м. Его потушили 44 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. Пострадавших не было.