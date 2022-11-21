21 ноября 2022

В здании, которое сгорело в Кургане, находился обувной цех. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревшее здание. Курган, мельница, последствия пожара, сгоревшее здание
Пожар в здании произошел 21 ноября Фото:

В здании, расположенном на ул. Набережная, 1, которое сгорело 21 ноября в Кургане, находился обувной цех. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с владельцем здания.

«Там был второй цех обувной фабрики. Пока там ничего не будет. Пока владелец спасает здание», — рассказал источник.

По словам источника, в здании сгорело все имущество. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых данных контакты владельцев здания. По данным корреспондента URA.RU, который побывал на месте, где произошел пожар, возле здания стоит конура с собакой на привязи. На территории, которую охраняла собака, стояла машина.

В здании, где произошел пожар, в начале XX века находилась мельница купцов братьев Бакиновых — одна из крупнейших в Курганской области. 21 ноября пожар охватил 800 кв. м. Его потушили 44 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. Пострадавших не было.

В начале XX века в здании находилась самая большая мельница в Кургане
Фото:
По словам источника, в здании сгорело все имущество
Фото:

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В здании, расположенном на ул. Набережная, 1, которое сгорело 21 ноября в Кургане, находился обувной цех. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с владельцем здания. «Там был второй цех обувной фабрики. Пока там ничего не будет. Пока владелец спасает здание», — рассказал источник. По словам источника, в здании сгорело все имущество. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых данных контакты владельцев здания. По данным корреспондента URA.RU, который побывал на месте, где произошел пожар, возле здания стоит конура с собакой на привязи. На территории, которую охраняла собака, стояла машина. В здании, где произошел пожар, в начале XX века находилась мельница купцов братьев Бакиновых — одна из крупнейших в Курганской области. 21 ноября пожар охватил 800 кв. м. Его потушили 44 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. Пострадавших не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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