Курганская семья, где в пожаре погибли трое детей, находилась под контролем соцслужб. Фото

22 ноября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Семья, пострадавшая при пожаре в Целинном округе, находилась на контроле у соцслужб (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья, в которой при пожаре погибли трое детей в Целинном округе, находилась на контроле у социальных служб Курганской области. Об этом говорится в группе правительства области в соцсети «ВКонтакте». «Семья находилась под патронажем соцслужб. Планово посещалась специалистами сектора опеки и попечительства», — указано в посте. По данным региональных властей, перед отопительным сезоном 10 октября межведомственный рейд проверил исправность печного оборудования и установленного автономного пожарного извещателя. При посещении семьи системы находились в исправном состоянии. Глава Целинного округа Александр Сытов в своем telegram-канале сообщил, что создан оперативный штаб, который на месте занимается расследованием причин пожара. «Также будут определены меры по оказанию помощи пострадавшим. Администрация округа выражает соболезнования родным и близким погибших детей», — пишет Сытов. Ранее URA.RU писало, что в деревне Подуровка 22 ноября при пожаре в частном доме погибли трое детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Согласно данным представителей областного правительства, дети проживали с опекуном — родным дедушкой. Мать погибших детей лишена родительских прав, а отца у них не было. На место выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина. В Целинном округе в пожаре погибли трое детей, трагедия произошла утром 22 ноября Фото: СУ СК РФ по Курганской области

Семья, в которой при пожаре погибли трое детей в Целинном округе, находилась на контроле у социальных служб Курганской области. Об этом говорится в группе правительства области в соцсети «ВКонтакте». «Семья находилась под патронажем соцслужб. Планово посещалась специалистами сектора опеки и попечительства», — указано в посте. По данным региональных властей, перед отопительным сезоном 10 октября межведомственный рейд проверил исправность печного оборудования и установленного автономного пожарного извещателя. При посещении семьи системы находились в исправном состоянии. Глава Целинного округа Александр Сытов в своем telegram-канале сообщил, что создан оперативный штаб, который на месте занимается расследованием причин пожара. «Также будут определены меры по оказанию помощи пострадавшим. Администрация округа выражает соболезнования родным и близким погибших детей», — пишет Сытов. Ранее URA.RU писало, что в деревне Подуровка 22 ноября при пожаре в частном доме погибли трое детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Согласно данным представителей областного правительства, дети проживали с опекуном — родным дедушкой. Мать погибших детей лишена родительских прав, а отца у них не было. На место выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.