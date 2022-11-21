В Пермском крае за 16 миллионов отремонтируют вековую школу

В школе учился герой СССР (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Чермоз Пермского края отремонтируют школу №20 по улице Ломоносова, которая была построена сто лет назад. Она была признана объектом культурного наследия, также в ней учился герой Советского Союза, красноармеец Виктор Ершов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе RosTender.info.

«Научно-проектную документацию для ремонта разработала компания ООО „Евразия — Сервис“. Ожидается, что работы завершатся не позднее конца августа. У подрядчика обязательно должна быть лицензия на осуществление деятельности по сохранению памятников истории и культуры», — уточнили в пресс-службе.

Подрядчик будет определен по результатам тендера, который проводит управление развития инфраструктуры администрации Ильинского округа. Начальная цена контракта — 16 миллионов 600 тысяч рублей.

Школа в Чермозе строилась с 1917 по 1924 год. В 1966 году школе было присвоено имя героя Советского Союза Виктора Ершова, который закончил 9 классов учебного заведения. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют деревянную Богородицкую церковь XVII века.