Тюменцам готовы платить почти 400 тысяч за работу упаковщиком чая

Тюменцам предлагают упаковывать чай в московской компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцев зовут упаковывать чай в Москве. Соответствующая вакансия размещена на платформе Avito. Зарплату обещают под 400 тысяч рублей.

«Укладчик на производстве чая. Зарплата от 189 до 378 тысяч рублей. График работы на выбор: семь дней рабочих без выходных или шесть рабочих дней с одним выходным. Смена длится 11 часов с перерывом на обед», — говорится в объявлении.

В вакансии работодатель указал, что проживание для сотрудников бесплатное, а также компенсируются билеты за проезд до Москвы. У каждого работника, помимо еженедельных денежных выплат, есть возможность получить две тысячи рублей за приведенного в компанию друга.

Работа вахтовым методом, кандидаты смогут сами выбрать подходящую продолжительность: 30, 45, 60 или 90 смен. Будущим сотрудникам предстоит заниматься упаковкой чайной продукции и подготавливать ее к отгрузке.

Ранее URA.RU писало о том, что вахтовикам из Тюмени готовы платить свыше 300 тысяч в месяц. Работать придется электрогазосварщиком в ЯНАО.