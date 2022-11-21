Тюменцам готовы платить почти 400 тысяч за работу упаковщиком чая

Тюменцев зовут упаковывать чай в Москве. Соответствующая вакансия размещена на платформе Avito. Зарплату обещают под 400 тысяч рублей.
«Укладчик на производстве чая. Зарплата от 189 до 378 тысяч рублей. График работы на выбор: семь дней рабочих без выходных или шесть рабочих дней с одним выходным. Смена длится 11 часов с перерывом на обед», — говорится в объявлении.
В вакансии работодатель указал, что проживание для сотрудников бесплатное, а также компенсируются билеты за проезд до Москвы. У каждого работника, помимо еженедельных денежных выплат, есть возможность получить две тысячи рублей за приведенного в компанию друга.
Работа вахтовым методом, кандидаты смогут сами выбрать подходящую продолжительность: 30, 45, 60 или 90 смен. Будущим сотрудникам предстоит заниматься упаковкой чайной продукции и подготавливать ее к отгрузке.
Ранее URA.RU писало о том, что вахтовикам из Тюмени готовы платить свыше 300 тысяч в месяц. Работать придется электрогазосварщиком в ЯНАО.
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