21 ноября 2022

Власти Пермского края рассказали, как проходит призыв граждан

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, армия, призыв, отправка в армию, армия россии, воинский эшелон
Пермский край выполняет план по отправке призывников Фото:

Из Пермского края в войска отправлено 15% граждан, подлежащих призыву, в ходе осенней призывной кампании. Большая часть из них будет проходить службу в сухопутных войсках. Отправка идет по графику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.

«В войска отправлено 15% [призывников] от планового задания по призыву. Это соответствует намеченному графику», — отметили в пресс-службе. Осенний призыв стартовал в Пермском крае 1 ноября. Призыву подлежат порядка 3 тысяч граждан, что соответствует количеству 2021 года.

URU.RU рассказывало, что новобранцев, призванных на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ, не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Право на отсрочку от призыва имеют студенты колледжей, техникумов и вузов, впервые получающие образование в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Из Пермского края в войска отправлено 15% граждан, подлежащих призыву, в ходе осенней призывной кампании. Большая часть из них будет проходить службу в сухопутных войсках. Отправка идет по графику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации губернатора Прикамья. «В войска отправлено 15% [призывников] от планового задания по призыву. Это соответствует намеченному графику», — отметили в пресс-службе. Осенний призыв стартовал в Пермском крае 1 ноября. Призыву подлежат порядка 3 тысяч граждан, что соответствует количеству 2021 года. URU.RU рассказывало, что новобранцев, призванных на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ, не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Право на отсрочку от призыва имеют студенты колледжей, техникумов и вузов, впервые получающие образование в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...