Власти Пермского края рассказали, как проходит призыв граждан

Из Пермского края в войска отправлено 15% граждан, подлежащих призыву, в ходе осенней призывной кампании. Большая часть из них будет проходить службу в сухопутных войсках. Отправка идет по графику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.
«В войска отправлено 15% [призывников] от планового задания по призыву. Это соответствует намеченному графику», — отметили в пресс-службе. Осенний призыв стартовал в Пермском крае 1 ноября. Призыву подлежат порядка 3 тысяч граждан, что соответствует количеству 2021 года.
URU.RU рассказывало, что новобранцев, призванных на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ, не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Право на отсрочку от призыва имеют студенты колледжей, техникумов и вузов, впервые получающие образование в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию.
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