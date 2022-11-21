Власти Пермского края рассказали, как проходит призыв граждан

22 ноября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Пермский край выполняет план по отправке призывников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Пермского края в войска отправлено 15% граждан, подлежащих призыву, в ходе осенней призывной кампании. Большая часть из них будет проходить службу в сухопутных войсках. Отправка идет по графику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации губернатора Прикамья. «В войска отправлено 15% [призывников] от планового задания по призыву. Это соответствует намеченному графику», — отметили в пресс-службе. Осенний призыв стартовал в Пермском крае 1 ноября. Призыву подлежат порядка 3 тысяч граждан, что соответствует количеству 2021 года. URU.RU рассказывало, что новобранцев, призванных на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ, не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Право на отсрочку от призыва имеют студенты колледжей, техникумов и вузов, впервые получающие образование в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию.

Из Пермского края в войска отправлено 15% граждан, подлежащих призыву, в ходе осенней призывной кампании. Большая часть из них будет проходить службу в сухопутных войсках. Отправка идет по графику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации губернатора Прикамья. «В войска отправлено 15% [призывников] от планового задания по призыву. Это соответствует намеченному графику», — отметили в пресс-службе. Осенний призыв стартовал в Пермском крае 1 ноября. Призыву подлежат порядка 3 тысяч граждан, что соответствует количеству 2021 года. URU.RU рассказывало, что новобранцев, призванных на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ, не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Право на отсрочку от призыва имеют студенты колледжей, техникумов и вузов, впервые получающие образование в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию.