21 ноября 2022

Синоптики рассказали, какой будет зима в ХМАО

Синоптики: в ХМАО зима будет холоднее, чем в прошлом году
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., деревянный дом, зима, мама с коляской, село, угут, деревня
В ХМАО зима будет холоднее, чем в прошлом году Фото:

В ХМАО зима будет холоднее и менее снежная, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ХМАО Татьяна Соколова.

«Если опираться на сведения Гидрометцентра России, то зима ожидается в пределах климатической нормы, по нашему округу. Но в сравнении с прошлым годом, в котором зима была снежная и относительно теплая, в этом году ожидается, что будет малоснежная и холодная зима», — сказала Соколова.

По данным Гидрометцентра России в декабре на территории ХМАО температура не превысит среднюю многолетнюю температуру, в январе выше нормы ожидается температура на севере региона. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже приходили сорокоградусные морозы, после которого произошло резкое потепление. Тогда температура от -38 градусов ночью поднялась до 10-15 градусов ниже нуля.

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В ХМАО зима будет холоднее и менее снежная, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ХМАО Татьяна Соколова. «Если опираться на сведения Гидрометцентра России, то зима ожидается в пределах климатической нормы, по нашему округу. Но в сравнении с прошлым годом, в котором зима была снежная и относительно теплая, в этом году ожидается, что будет малоснежная и холодная зима», — сказала Соколова. По данным Гидрометцентра России в декабре на территории ХМАО температура не превысит среднюю многолетнюю температуру, в январе выше нормы ожидается температура на севере региона. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже приходили сорокоградусные морозы, после которого произошло резкое потепление. Тогда температура от -38 градусов ночью поднялась до 10-15 градусов ниже нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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