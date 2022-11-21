Синоптики рассказали, какой будет зима в ХМАО

Синоптики: в ХМАО зима будет холоднее, чем в прошлом году

22 ноября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

В ХМАО зима будет холоднее, чем в прошлом году Фото: Алексей Андронов © URA.RU В ХМАО зима будет холоднее и менее снежная, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ХМАО Татьяна Соколова. «Если опираться на сведения Гидрометцентра России, то зима ожидается в пределах климатической нормы, по нашему округу. Но в сравнении с прошлым годом, в котором зима была снежная и относительно теплая, в этом году ожидается, что будет малоснежная и холодная зима», — сказала Соколова. По данным Гидрометцентра России в декабре на территории ХМАО температура не превысит среднюю многолетнюю температуру, в январе выше нормы ожидается температура на севере региона. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже приходили сорокоградусные морозы, после которого произошло резкое потепление. Тогда температура от -38 градусов ночью поднялась до 10-15 градусов ниже нуля.

В ХМАО зима будет холоднее и менее снежная, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ХМАО Татьяна Соколова. «Если опираться на сведения Гидрометцентра России, то зима ожидается в пределах климатической нормы, по нашему округу. Но в сравнении с прошлым годом, в котором зима была снежная и относительно теплая, в этом году ожидается, что будет малоснежная и холодная зима», — сказала Соколова. По данным Гидрометцентра России в декабре на территории ХМАО температура не превысит среднюю многолетнюю температуру, в январе выше нормы ожидается температура на севере региона. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже приходили сорокоградусные морозы, после которого произошло резкое потепление. Тогда температура от -38 градусов ночью поднялась до 10-15 градусов ниже нуля.