Синоптики рассказали, какой будет зима в ХМАО

В ХМАО зима будет холоднее и менее снежная, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ХМАО Татьяна Соколова.
«Если опираться на сведения Гидрометцентра России, то зима ожидается в пределах климатической нормы, по нашему округу. Но в сравнении с прошлым годом, в котором зима была снежная и относительно теплая, в этом году ожидается, что будет малоснежная и холодная зима», — сказала Соколова.
По данным Гидрометцентра России в декабре на территории ХМАО температура не превысит среднюю многолетнюю температуру, в январе выше нормы ожидается температура на севере региона. В феврале на востоке округа температура опустится ниже нормы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже приходили сорокоградусные морозы, после которого произошло резкое потепление. Тогда температура от -38 градусов ночью поднялась до 10-15 градусов ниже нуля.
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