Из мэрии Ишима уволена директор ключевого департамента

У мэрии нет планов о дальнейшем трудоустройстве Надежды Сабаевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева покинула свою должность. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Чиновница была уволена по собственному желанию.

«16 ноября был последний рабочий день Надежды Сабаевой на должности главы департамента по социальным вопросам администрации Ишима. Она уволена по собственному желанию», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Там также добавили, что у муниципалитета нет планов о назначении Сабаевой на иную должность в структуре администрации. А освободившаяся позиция директора департамента в настоящее время вакантна.

Надежда Сабаева занимала должность директора с августа 2017 года. Ранее URA.RU писало о нескольких скандалах, связанных, в числе прочего, с руководством соцдепартамента.

Так, экс-чиновница не смогла пояснить, как сын бывшего депутата Ишимской думы получил эксклюзивный пригласительный на губернаторскую елку. Также большой резонанс в Ишиме вызвало распоряжение, по которому учителей обязали проводить подомовые обходы, проверяя пожарную безопасность в жилье.