В челябинском парке начинаются массовые катания на коньках

На ледяных дорожках может кататься одновременно до 300 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детском парке имени Валентины Терешковой в Челябинске 25 ноября открывается ледовый каток, где смогут кататься до 300 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Каток откроют праздничной программой, которая начнется в 17:00. Массовые катания будут доступны спустя час. Одновременно кататься на дорожках может до 300 человек», — уточнили в мэрии.

Сам каток находится в парке среди деревьев. Льдом покрыли прогулочные дорожки. С 26 ноября первые сеансы будут идти с 12:00 до 13:30, после чего будет технический перерыв на полтора часа. Последний сеанс в будние дни заканчивается в 21:30, а в выходные и праздники каток работает до 23:00.

По понедельникам каток закрывают на профилактические работы. Полтора часа катания обойдутся в 200 рублей. На катке работают гардеробная и прокат коньков.

Каток в парке имени Терешковой был открыт в декабре 2020 года. В открытии принял участие губернатор Алексей Текслер.