В челябинском парке начинаются массовые катания на коньках

В детском парке имени Валентины Терешковой в Челябинске 25 ноября открывается ледовый каток, где смогут кататься до 300 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«Каток откроют праздничной программой, которая начнется в 17:00. Массовые катания будут доступны спустя час. Одновременно кататься на дорожках может до 300 человек», — уточнили в мэрии.
Сам каток находится в парке среди деревьев. Льдом покрыли прогулочные дорожки. С 26 ноября первые сеансы будут идти с 12:00 до 13:30, после чего будет технический перерыв на полтора часа. Последний сеанс в будние дни заканчивается в 21:30, а в выходные и праздники каток работает до 23:00.
По понедельникам каток закрывают на профилактические работы. Полтора часа катания обойдутся в 200 рублей. На катке работают гардеробная и прокат коньков.
Каток в парке имени Терешковой был открыт в декабре 2020 года. В открытии принял участие губернатор Алексей Текслер.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog