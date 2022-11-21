Куйвашев решил судьбу свердловского министра-ветерана

Главой минобразования Свердловской области назначен Юрий Биктуганов

Юрий Биктуганов останется главой свердловского минобразования Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, руководящий ведомством с 2011 года, переназначен на свой пост. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. Источники агентства еще в начале ноября анонсировали утверждение Биктуганова.

«Губернатор Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова — с 22 ноября. В правительство Свердловской области Биктуганов пришел в 2010 году. Министерство образования региона возглавляет с 2011 года», — отметили в департаменте.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 19 сентября. Это обязательная процедура после губернаторских выборов, на которых победил Евгений Куйвашев. Большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина. В начале ноября источники URA.RU сообщили, что кандидатура Биктуганова направлена в Минобрнауки РФ для согласования.

63-летний Биктуганов родился в Свердловской области, работал учителем физики и руководил Саргаинской и Приданниковской школами. В 2010 году он вошел в состав регионального правительства в статусе вице-премьера. Через год, весной 2011-го, Биктуганов получил пост министра образования области. Биктуганов — один из старожилов нынешней команды губернатора Куйвашева.