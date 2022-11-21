Пермские власти вводят новую систему наблюдения за водителями

На участках между камерами резко выросло количество ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Пермского края платинируют заменить стационарные видеофиксаторы на пермских дорогах на мобильные комплексы. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания 22 ноября сообщил министр транспорта Сергей Вешняков, передает корреспондент URA.RU. По словам Вешнякова, это связано с возросшей аварийностью и тяжестью ДТП.

«Одной из ключевых задач, которые мы для себя видим, это организация процесса фото- и видеофиксации не стационарными комплексами, а мобильными. После внесения изменений в правила дорожного движения, когда отменили среднюю скорость, у нас резко возросло количество ДТП в промежутках между стационарными камерами. Очень резко. Резко выросла скорость потока, тяжесть ДТП», — отметил министр.

По его словам, в декабре в регион поставят первый такой комплекс. Его будут тестировать зимой. «Посмотрим, как комплекс себя поведет, и в дальнейшем будет переходить на них», — заявил Вешняков.

Он пояснил, что мобильный комплекс представляет собой автомобиль, который едет по дороге и фиксирует все нарушения. Позже будут выписываться штрафы.

Депутат Вероника Куликова уточнила, не смогут ли водители оспорить эти штрафы, поскольку есть уже судебные прецеденты, когда на основании того, что они не знали о наличии камеры, жители отменяли решения. Вешняков ответил, что за время тестирования комплексов власти откорректируют законодательство с этой целью. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае меняют подходы к развитию систем видеонаблюдения из-за режима повышенной готовности.