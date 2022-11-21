21 ноября 2022

Пермские власти вводят новую систему наблюдения за водителями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога, трасса. М5. Челябинская область, видеокамера, трасса, камера видеонаблюдения
На участках между камерами резко выросло количество ДТП Фото:

Власти Пермского края платинируют заменить стационарные видеофиксаторы на пермских дорогах на мобильные комплексы. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания 22 ноября сообщил министр транспорта Сергей Вешняков, передает корреспондент URA.RU. По словам Вешнякова, это связано с возросшей аварийностью и тяжестью ДТП.

«Одной из ключевых задач, которые мы для себя видим, это организация процесса фото- и видеофиксации не стационарными комплексами, а мобильными. После внесения изменений в правила дорожного движения, когда отменили среднюю скорость, у нас резко возросло количество ДТП в промежутках между стационарными камерами. Очень резко. Резко выросла скорость потока, тяжесть ДТП», — отметил министр.

По его словам, в декабре в регион поставят первый такой комплекс. Его будут тестировать зимой. «Посмотрим, как комплекс себя поведет, и в дальнейшем будет переходить на них», — заявил Вешняков.

Он пояснил, что мобильный комплекс представляет собой автомобиль, который едет по дороге и фиксирует все нарушения. Позже будут выписываться штрафы.

Депутат Вероника Куликова уточнила, не смогут ли водители оспорить эти штрафы, поскольку есть уже судебные прецеденты, когда на основании того, что они не знали о наличии камеры, жители отменяли решения. Вешняков ответил, что за время тестирования комплексов власти откорректируют законодательство с этой целью. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае меняют подходы к развитию систем видеонаблюдения из-за режима повышенной готовности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Власти Пермского края платинируют заменить стационарные видеофиксаторы на пермских дорогах на мобильные комплексы. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания 22 ноября сообщил министр транспорта Сергей Вешняков, передает корреспондент URA.RU. По словам Вешнякова, это связано с возросшей аварийностью и тяжестью ДТП. «Одной из ключевых задач, которые мы для себя видим, это организация процесса фото- и видеофиксации не стационарными комплексами, а мобильными. После внесения изменений в правила дорожного движения, когда отменили среднюю скорость, у нас резко возросло количество ДТП в промежутках между стационарными камерами. Очень резко. Резко выросла скорость потока, тяжесть ДТП», — отметил министр. По его словам, в декабре в регион поставят первый такой комплекс. Его будут тестировать зимой. «Посмотрим, как комплекс себя поведет, и в дальнейшем будет переходить на них», — заявил Вешняков. Он пояснил, что мобильный комплекс представляет собой автомобиль, который едет по дороге и фиксирует все нарушения. Позже будут выписываться штрафы. Депутат Вероника Куликова уточнила, не смогут ли водители оспорить эти штрафы, поскольку есть уже судебные прецеденты, когда на основании того, что они не знали о наличии камеры, жители отменяли решения. Вешняков ответил, что за время тестирования комплексов власти откорректируют законодательство с этой целью. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае меняют подходы к развитию систем видеонаблюдения из-за режима повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...