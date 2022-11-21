Алексей Текслер обсудил взаимодействие Центра ФСО с властями Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 22 нроября провел встречу с новым начальником Центра спецсвязи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФСО) в Челябинской области Сергея Шаламовым. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Губернатор провел рабочую встречу с начальником Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в УрФО Николаем Рябко, который представил нового руководителя Центра специальной связи и информации ФСО в Челябинской области Сергея Шаламова. Также в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества», — пояснили в пресс-службе челябинского губернатора.

Центр занимается деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности. Ранее руководивший им полковник Николай Зубарев ушел в запас и 12 сентября был назначен замминистра общественной безопасности Челябинской области.