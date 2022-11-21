21 ноября 2022

Челябинский губернатор встретился с новым главой Центра ФСО в регионе. Фото

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер обсудил взаимодействие Центра ФСО с властями Челябинской области Фото:

Губернатор Алексей Текслер 22 нроября провел встречу с новым начальником Центра спецсвязи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФСО) в Челябинской области Сергея Шаламовым. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Губернатор провел рабочую встречу с начальником Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в УрФО Николаем Рябко, который представил нового руководителя Центра специальной связи и информации ФСО в Челябинской области Сергея Шаламова. Также в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества», — пояснили в пресс-службе челябинского губернатора.

Центр занимается деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности. Ранее руководивший им полковник Николай Зубарев ушел в запас и 12 сентября был назначен замминистра общественной безопасности Челябинской области.

Сергея Шаламова (слева) представил губернатору Алексею Текслеру (в центре) начальник окружного Управления спецсвязи и информации ФСО Николай Рябков
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Губернатор Алексей Текслер 22 нроября провел встречу с новым начальником Центра спецсвязи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФСО) в Челябинской области Сергея Шаламовым. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Губернатор провел рабочую встречу с начальником Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в УрФО Николаем Рябко, который представил нового руководителя Центра специальной связи и информации ФСО в Челябинской области Сергея Шаламова. Также в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества», — пояснили в пресс-службе челябинского губернатора. Центр занимается деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности. Ранее руководивший им полковник Николай Зубарев ушел в запас и 12 сентября был назначен замминистра общественной безопасности Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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